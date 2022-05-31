"Ганебний фарс": Княжицький назвав звільнення Денісової порушенням Конституції та міжнародних зобов'язань України

Про це Княжицький заявив з трибуни Верховної Ради, передає Еспресо.TV.

При цьому нардеп нагадав, що правозахисні організації виступили на підтримку Денісової.

"Зараз відбувається ганебний фарс, коли коаліція колишніх проросійських депутатів з проросійських партій і частина більшості хоче незаконно всупереч Конституції, всупереч міжнародним зобов'язанням України зняти омбудсмена. Підстави які? Ви посилалися на рішення правозахисних організацій? На них? Всі як одна правозахисні організації стали на захист Денісової. Так, у нас є до неї претензії, але величезна кількість людей - воїнів, членів їхніх сімей - дякує Денісовій, дякує омбудсмену", - сказав Княжицький.

Нардеп також назвав статті Конституції України, які, на його думку, порушує звільнення Денісової, наголосивши, що це зашкодить європейській інтеграції держави. Крім того, Княжицький нагадав про родичів ув'язнених, які звертаються до омбудсмена, щоб захистити права своїх близьких.

"Всі правозахисні організації звертаються зараз до міжнародних організацій. Ви хочете в Європейський Союз чи кандидатства? Ви порушуєте не просто Конституцію - цілу низку норм: і статтю 55 і статтю 64, ви порушуєте статтю 18, статтю 85, статтю 101 Конституції, звільняючи омбудсмена без жодних підстав, тільки тому, що вам хочеться попіаритися нібито на майбутніх успіхах. Дай бог, щоб вони були. Ми за це молимося. Але якщо ми будемо порушувати закони і Конституцію, порушувати міжнародні зобов'язання перед Радою Європи, жодних успіхів не буде. А кого ви хочете призначити? Де ці прізвища? До кого зараз звертатися дружинам і родичам тих, хто ув'язнені, тих, чиї права порушуються? Хто буде ними опікуватися? Ви хочете їх кинути і знову забути про них? Не можна за це голосувати. Не можна порушувати Конституцію і законні норми. Ми будемо категорично проти!" - підсумував Княжицький.

30 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що її планують звільнити за вказівкою Офісу президента, а її дочку викликають на допити.

Нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов, присутній на засіданні фракції "слуг", озвучив претензії до Денісової: на думку влади, омбудсмен "майже не виконувала своїх повноважень".

Глобальний альянс національних інституцій з прав людини та Європейська мережа національних інституцій з прав людини висловили стурбованість можливим звільненням Людмили Денісової з посади омбудсмена.

31 травня Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади омбудсмена.

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