Газета "Придністровської Молдавської Республіки" надрукувала тираж, датований 2 травня, про теракти під час першотравневих свят, - ГУР МО

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



Центральний матеріал газети "Придністров'я" - звернення Президента Росії Владіміра Путіна до жителів "Придністровської Молдавської Республіки".



"В тексті висловлюється прохання "залучити збройні сили ПМР в діях армії РФ". Для цього на території самої РФ відкриваються "мобілізаційні пункти" для набору добровольців воювати в армії Придністров’я. Таким чином кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які здійснюватимуть провокації з території "ПМР", - йдеться в повідомленні розвідки.



Також у газеті є матеріали про "криваві теракти, які звалились на придністровців на травневі свята, десятки вбитих, включаючи дітей, старих та жінок".



Оскільки газета надрукована напередодні, російська влада, ймовірно, планує здійснити терористичні акти для залякування населення та перекласти відповідальність на Україну та західні країни.



Крім того, Росія закликає вступати до "придністровської армії" іноземних громадян.



Окрім РФ мобілізаційні пункти розвертаються в ЛНР, ДНР, Абхазії та Спеціальних адміністративних районах (Китайська Народна Республіка).

Нагадаємо, 24 квітня депутат російської держдуми Віктор Водолацький допустив визнання Росією незалежності "Придністровської Молдавської республіки"

25 квітня у будівлі "міністерства державної безпеки" в місті Тирасполь у окупованому РФ Придністров'ї пролунали вибухи - це був обстріл з гранатомета.

Міністерство закордонних справ України засудило спроби Росії втягнути Придністровський регіон Молдови у повномасштабну війну проти України.