Газогони, електропідстанції, мости: у МВС заявили про ураження понад 700 об'єктів критичної інфраструктури України
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив про ураження російськими обстрілами понад 700 об'єктів критичної інфраструктури України
Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС.
"По Україні зруйновано понад 35 тисяч об’єктів унаслідок російських атак. Із майже 30 тисяч зафіксованих обстрілів із моменту вторгнення уражено 702 об’єкти критичної інфраструктури. Йдеться про газогони, електропідстанції, мости", - сказав Єнін.
Він зазначив, що лише за добу до поліцейських надійшла інформація про обстріли 27 населених пунктів.
- Станом на 28 грудня дефіцит в енергосистемі збільшився через обстріли газової інфраструктури на сході України, повідомило Укренерго.
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