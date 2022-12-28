Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС.

"По Україні зруйновано понад 35 тисяч об’єктів унаслідок російських атак. Із майже 30 тисяч зафіксованих обстрілів із моменту вторгнення уражено 702 об’єкти критичної інфраструктури. Йдеться про газогони, електропідстанції, мости", - сказав Єнін.

Він зазначив, що лише за добу до поліцейських надійшла інформація про обстріли 27 населених пунктів.

Станом на 28 грудня дефіцит в енергосистемі збільшився через обстріли газової інфраструктури на сході України, повідомило Укренерго.

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