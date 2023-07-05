Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Об'єктивно, тактика противника суттєвих змін не зазнала. Російські підрозділи ведуть штурмові дії, прагнучи витіснити наші війська із займаних позицій. Підрозділи ПВК Вагнера замінені на підрозділи регулярних військ. Ворог активно використовує артилерію, штурмову та армійську авіацію", - розповів він.

За його словами, найактивніше ворог перекидає техніку та живу силу до тимчасово окупованих територій Запорізької й Донецької областей, аби відбити наступ ЗСУ.

"Після підриву дамби Каховської ГЕС та підтоплення прибережних районів противник отримав можливість посилення угруповань військ на загрозливих напрямках за рахунок перекидання військ із тимчасово окупованої частини Херсонської області", - зазначив Громов.