Генерал Громов назвав напрямки, куди ворог наразі найактивніше перекидає техніку та живу силу
Упродовж останнього місяця тактика противника суттєвих змін не зазнала. Але є окремі напрямки, які військове керівництво Росії нині активно посилює
Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
"Об'єктивно, тактика противника суттєвих змін не зазнала. Російські підрозділи ведуть штурмові дії, прагнучи витіснити наші війська із займаних позицій. Підрозділи ПВК Вагнера замінені на підрозділи регулярних військ. Ворог активно використовує артилерію, штурмову та армійську авіацію", - розповів він.
За його словами, найактивніше ворог перекидає техніку та живу силу до тимчасово окупованих територій Запорізької й Донецької областей, аби відбити наступ ЗСУ.
"Після підриву дамби Каховської ГЕС та підтоплення прибережних районів противник отримав можливість посилення угруповань військ на загрозливих напрямках за рахунок перекидання військ із тимчасово окупованої частини Херсонської області", - зазначив Громов.
- За словами Громова, протяжність "гарячої" лінії зіткнення перевищує 1200 км, а найгарячішими напрямками є Бердянський і Мелітопольський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе