Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, окупанти не відмовляються від намірів вийти на адмінкордони Донецької області.

"У рамках проведення наступальної операції у Донецькому й Таврійському операційних районах найбільш активними напрямками є Мелітопольський і Бердянський, де наші підрозділи просунулися в глибину оборони противника до 7,5 км", - розповів Громов.

Він зазначив, що з початку наступальної операції ЗСУ звільнили 9 населених пунктів і повернули під контроль майже 160 кв. км української землі.

"Щодо протяжності так званої гарячої лінії зіткнення, то вона зараз перевищує 1200 км. Але тут ідеться про безпосередню лінію зіткнення із противником у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях, де тривають активні бойові дії", - сказав представник Генштабу.

При цьому він наголосив, що не можна ігнорувати потенційну небезпеку біля північного кордону з Білоруссю та РФ, звідки ворог веде ракетно-артилерійські обстріли й запускає ДРГ. Там зберігається загроза військового вторгнення.

Також є загроза на ділянці у морського узбережжя в Одеській та Миколаївській областях, попри зниження військово-морського потенціалу противника.

Окрім того, небезпеку становить кордон з окупованим Придністров’ям, де Росія утримує обмежене угруповання військ.

"Тому загалом, така лінія ("гаряча", - ред.) може складати близько 3800 км", - наголосив Громов.