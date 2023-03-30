Про це він відзначив під час слухань щодо оборонного бюджету на 2024 фінансовий рік у Комітеті Палати представників США зі збройних сил 29 березня, передає Голос Америки.

Генерал стурбований зв'язками між Росією та Китаєм.

"Ми бачимо, що вони зближуються. Я не називав би це справжнім альянсом у буквальному значенні цього слова, але ми бачимо, як вони зближуються, та Іран є третім. Таким чином, я думаю, що ці три країни разом створюватимуть проблеми протягом багатьох років, особливо Росія та Китай через їхні можливості", – пояснив Міллі.

Росія та Китай мають засоби, щоб загрожувати інтересам США, вважає він.

"Війни між великими державами не було останні 80 років значною мірою через правила, запроваджені після Другої світової війни, і можливості збройних сил Сполучених Штатів разом із нашими союзниками та партнерами. Ми повинні залишатися наймогутнішою країною, якщо хочемо продовжувати утримувати велику державу", – сказав американський генерал.

Геостратегічним викликом номер один для США в довгостроковому плані є Китай. Зокрема, Міллі висловив стурбованість і ядерною програмою Пекіна: "Ми, ймовірно, не зможемо нічого зробити, щоб зупинити, уповільнити, зірвати, заборонити або знищити китайську програму ядерного розвитку, яку вони запланували на наступні 10-20 років. Вони збираються це зробити за власним планом. Дуже мало важелів зовнішнього впливу, щоб запобігти цьому. Можуть бути якісь економічні важелі впливу. Це можуть бути інші речі у світі розвідки".

За його словами, на меті Китаю – наздогнати та перевершити Штати у військовому плані, і це "справді тривожно". Америці доведеться "не тільки йти в ногу, але й випереджати, і це забезпечить мир".

Також загрозою для стабільності світової безпеки є Росія, наголошує Міллі.

"Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету та підтримуємо НАТО у вигляді військової присутності Сполучених Штатів у кожній країні на східному фланзі Альянсу. Ця боротьба не тільки в інтересах України, але й в інтересах Сполучених Штатів, щоб захистити систему, яка запобігала війні великих держав протягом останніх восьми десятиліть", – каже він.

Також голова Об'єднаного комітету начальників штабів США згадав Іран, зауваживши, що ця країна могла б виробити достатньо розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї менш ніж за два тижні. За його словами, на виготовлення справжньої ядерної зброї Ірану знадобиться лише кілька місяців. Проте Штати напрацювали кілька варіантів, які можуть розглянути у тому випадку, якщо Іран все ж вирішить розробити ядерну зброю.