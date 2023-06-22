Про це заявив міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса на Конференції з відновлення України, що проходить у Лондоні, повідомляє Kyodo.

"Японія вирішила надати $5 млн у вигляді екстреної гуманітарної допомоги постраждалим унаслідок затоплення у таких сферах, як продовольство, вода, санітарія та охорона здоров'я. Крім того, ми надамо близько 160 очищувачів води, 530 генераторів, 30 одиниць будівельної техніки", - сказав глава МЗС.

Також під час Конференції з відновлення України в Лондоні міністр заявив про намір провести спеціальну зустріч для японських компаній і корпорацій, щоб заохотити їх до активнішої участі в проєктах економічного відновлення України.

За словами міністра, такий захід під назвою "Японсько-українська конференція для сприяння економічному відновленню" може пройти наприкінці цього або на початку наступного року.

"Японський державний і приватний сектори можуть рішуче підтримати відновлення та відбудову України", – наголосив він.

Хаяші розповів, що після свого виступу на конференції в Лондоні він зустрічався з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та запросив його на зустріч у Японії і глава українського уряду прийняв пропозицію.

У травні уряд Японії провів перше засідання міжміністерської ради з питань відновлення України, на якому прем’єр-міністр Фуміо Кішіда пообіцяв сприяти державно-приватному співробітництву в таких проєктах, як розмінування та відновлення інфраструктури в Україні.

В Токіо неодноразово висловлювали готовність впроваджувати в Україні унікальні для Японії форми відбудови, оскільки країна має досвід відновлень після масштабних руйнувань Другої світової війни та численних природних катаклізмів, включаючи потужні землетруси й цунамі.

У рамках своєї п’ятиденної поїздки до Європи Хаяші зустрівся зі своїми колегами з G7 у Лондоні та підтвердив, що великі індустріально розвинені демократії будуть тісно співпрацювати для відновлення миру і процвітання в Україні.