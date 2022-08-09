Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

"Запорізькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами готування до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненого, за попередньою змовою групою осіб та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - повідомляють у відомстві.

Відомо, що група українців добровільно співпрацюють з рашистами і підтримують російську "владу". Зловмисники активно готують на тимчасово окупованій території Запорізької області проведення псевдореферендуму. До участі у ньому в різний спосіб намагаються залучити жителів захоплених армією РФ населених пунктів.

"Слідство триває, вживаються всі можливі та належні заходи для документування злочинних дій", - додають в генпрокуратурі.

8 серпня керівник окупаційної влади в Запорізькій області підписав розпорядження про підготовку до референдуму щодо приєднання до РФ.

Президент Володимир Зеленський 7 серпня сказав, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.

На окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей почала працювати кремлівська політична партія "Єдина Росія". Окупанти роздають російські паспорти та готуються провести псевдореферендум.

Для підтримки псевдореферендуму та пропаганди для росіян у тимчасово окуповані міста на Запоріжжі окупанти привезли "активістів".

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