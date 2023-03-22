Генпрокурор Костін та президентка Європарламенту зустрілися в Брюсселі
Генеральний прокурор України Андрій Костін та президентка Європарламенту Роберта Мецола зустрілися в Брюсселі, аби забезпечити відповідальність за кожен скоєний злочин РФ
Про це Роберта Мецола написала у твіттері.
Президентка ствердила, що зустріч з українським генпрокурором відбулася в Європарламенті: це було продовження розмови, яка раніше в березні тривала під час конференції у Львові.
"Ми погодилися продовжувати скоординовані зусилля, щоби забезпечити відповідальність за кожен скоєний злочин", - зазначила Роберта Мецола.
- Нагадаємо, на засіданні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан згадав про висновок Нюрнберзького трибуналу, що злочини проти міжнародного права чинять конкретні люди, а не абстрактні суб'єкти.
- Генеральний прокурор України Андрій Костін анонсував проведення конференції United for Justice, що відбулася 3 березня. Вона мала об'єднати світові зусилля для притягнення РФ до відповідальності.
- До коаліції, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії на сьогодні входять вже 29 країн.
- Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс на полях конференції United for Justice заявив, що коаліція, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії, поки не дійшла згоди щодо його формату та намагається взяти до уваги позицію України.
- Генеральний прокурор ствердив, що робота над притягненням Росії до відповідальності за злочини триває: наразі розглядаються три опції для трибуналу.
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