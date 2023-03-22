Генпрокурор Костін та президентка Європарламенту зустрілися в Брюсселі

Про це Роберта Мецола написала у твіттері.

Президентка ствердила, що зустріч з українським генпрокурором відбулася в Європарламенті: це було продовження розмови, яка раніше в березні тривала під час конференції у Львові.

"Ми погодилися продовжувати скоординовані зусилля, щоби забезпечити відповідальність за кожен скоєний злочин", - зазначила Роберта Мецола.