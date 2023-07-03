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Генпрокурор: Путін підтвердив, що ПВК Вагнера належала до російської армії

3 липня, 2023 понедiлок
12:12
Війна з Росією Генеральний прокурор України Андрій Костін

Недавні висловлювання диктатора РФ Володимира Путіна про фінансування ПВК Вагнера є доказом того, що найманці були незаконною частиною російської армії у війні проти України

Про це інформує генпрокурор України Андрій Костін у коментарі Reuters.

Костін вважає, що коментар очільника Кремля щодо витрат майже 2 млрд доларів на ПВК Вагнера з держбюджету, був, як прямий доказ того, що вони не лише де-факто, але, ймовірно, незаконно, також є частиною російської армії.

Водночас використання найманців у збройних конфліктах заборонено Женевськими конвенціями.

За словами генпрокурора, серед понад 93 тисяч випадків потенційних воєнних злочинів, які розслідував Офіс, було багато звірств, які вчинили війська Вагнера.

"Їхні звірства є одними з найтяжчих злочинів проти наших мирних жителів і наших військовополонених", - зазначив генпрокурор і додав, що ПВК становить загрозу не лише для України, але й для миру та безпеки в багатьох країнах, у тому числі в Латинській Америці, Африці та на Близькому Сході.

Костін закликав союзників, у тому числі США та Британію, визнати ПВК Вагнера терористичною організацією, щоб її можна було притягнути до відповідальності.

"Пригожин вже є фігурантом кримінального провадження в Україні, але головне - припинити діяльність таких груп", - сказав він.

Чи найманці ПВК Вагнера більше не будуть воювати в Україні

Речник американського держдепу немає коментарів щодо правдивості звітів, що вагнерівці більше не будуть воювати в Україні після заколоту Пригожина у РФ. Раніше про це стверджувала українська розвідка.

"Я б сказав, що ми бачили, як війська Вагнера чинили звірства в Україні. Ми бачили, як вони атакували цивільних осіб та цивільну інфраструктуру. Тож якби це було правдою, ми, очевидно, вітали б це. Але я вважаю, що, як і завжди, із заявами, які виходять з Росії, які виходять від Вагнера, ви повинні сприймати їх з більшою часткою солі. Ми неодноразово бачили випадки, коли вони говорили одне, а робили інше, тому я думаю, що почекаю, щоб побачити – перш ніж робити будь-яку оцінку того, чи це правда, чи ні, я почекаю, щоб побачити факти і як вони розвиваються", - додав він.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

ПВК Вагнера тимчасово зупинила роботу регіональних центрів вербування найманців у Росії через переїзд до Білорусі.  

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Кримінал
Росія
Володимир Путін
російська армія
Генпрокурор
Вагнергейт
Євген Пригожин
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