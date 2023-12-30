Генсек ООН засудив "найрішучішим чином" удар РФ по Україні у ніч на 29 грудня

Про це повідомив речник Генсека Стефан Дюжаррік, пише Укрінформ.

"Генеральний секретар найрішучішим чином засуджує широкомасштабний обстріл Російською Федерацією українських міст і населених пунктів по всій країні, у тому числі цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Генсек також вказав на загибель та поранення великої кількості цивільних осіб.