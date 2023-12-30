Генсек ООН засудив "найрішучішим чином" удар РФ по Україні у ніч на 29 грудня
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "найрішучішим чином" засудив широкомасштабні нічні атаки РФ на українські міста, цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури
Про це повідомив речник Генсека Стефан Дюжаррік, пише Укрінформ.
"Генеральний секретар найрішучішим чином засуджує широкомасштабний обстріл Російською Федерацією українських міст і населених пунктів по всій країні, у тому числі цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Генсек також вказав на загибель та поранення великої кількості цивільних осіб.
- У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому.
- Через чергові масовані російські обстріли 29 грудня Україна разом із 30 державами подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН.
- Під час засідання представник США заявив, що РФ вводила в оману Радбез ООН, готуючи наймасштабнішу ракетну атаку на Україну.
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