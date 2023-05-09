Генштаб ЗСУ попередив про можливі провокації в Росії під час "побєдобєсія" 9 травня
Кремль може готувати провокації проти власних громадян на парадах 9 травня, які відбудуться в низці російських міст
Про це Генштаб ЗСУ повідомив вранці 9 травня.
Там наголосили, що держава-терорист, "схиблена на сакральних датах".
"Побєдобєсіє" Росії постійно вимагає нових великих жертв та злочинів, аби здобути підтримку власного населення. Ми бачимо, що у багатьох російських містах 9 травня заплановані паради, у тому числі й за участі дітей. Не виключено, що Росія готує провокації проти своїх жителів. Вони неодноразово знищували власних людей заради політичних цілей", - йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що ЗСУ діють виключно в межах міжнародного гуманітарного права, дотримуються правил та звичаїв війни.
"Життя людей – ключова цінність для нас. Ми не воюємо проти цивільного населення і, зокрема, дітей. Наша мета – захист своєї країни", – вказано в повідомленні.
- 8 травня стало відомо, що у параді в Москві візьмуть участь президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв та президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- В ISW пояснили, що означає приїзд лідерів сусідніх держав на парад до Путіна. Таким чином диктатор намагається продемонструвати свій вплив у Центральній Азії.
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