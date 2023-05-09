Про це Генштаб ЗСУ повідомив вранці 9 травня.

Там наголосили, що держава-терорист, "схиблена на сакральних датах".

"Побєдобєсіє" Росії постійно вимагає нових великих жертв та злочинів, аби здобути підтримку власного населення. Ми бачимо, що у багатьох російських містах 9 травня заплановані паради, у тому числі й за участі дітей. Не виключено, що Росія готує провокації проти своїх жителів. Вони неодноразово знищували власних людей заради політичних цілей", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що ЗСУ діють виключно в межах міжнародного гуманітарного права, дотримуються правил та звичаїв війни.

"Життя людей – ключова цінність для нас. Ми не воюємо проти цивільного населення і, зокрема, дітей. Наша мета – захист своєї країни", – вказано в повідомленні.