Геращенко повідомив про перші жертви внаслідок обстрілів агресора
Радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що у Маріуполі та Броварах є поранені внаслідок обстрілів Росії, крім того у Броварах є один загиблий
Про це Геращенко написав у Facebook.
"Донецька область, Маріуполь - отримала поранення дитина та троє цивільних. Броварський, військове містечко № 161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка по попередній інформації є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих", - йдеться у повідомленні.
Також Геращенко передає таку інформацію Нацполіції:
- Волинська область місто Луцьк інформація про вибухи;
- Одеса біля аеропорту вибух локатора;
- Запоріжжя біля аеропорту вибух;
- Чернігівська область село Миколаївка Новгород-Сіверського району бачать, що з боку РФ їде техніка;
- Львівська область село Батятичі чутно вибухи;
- Полтавська область місто Миргород вибух двох ракет;
- Херсонська область (Каланчак) обстріл прикордонників;
- Кіровоградська область місто Знам'янка обстріл в/ч;
- Львівська область місто Броди три вибухи на двох в/ч;
- Чернігівська область аеропорт УДСНС влучення в локатор (є потерпілі);
- Херсонська область пост Азов Генічеська їде військова техніка РФ (кількість невідома). Їдуть в бік Мелітополя;
- Вінницька область н.п Бохоники обстріл в/ч;
- Хмельницька Старокостянтинів обстріл військового аеропорту;
- Одеська область місто Подільськ залетіли 2 літаки з Придністров’я, обстріл в/ч;
- Житомирська область с.м.т. Озерне обстріл ракетами. Знищено один літак;
- Вінницька область місто Тульчин та місто Теплик в/ч вибухи;
- Івано-Франківська область обстріл в/ч;
- Харків обстріл в/ч (зенітна частина);
- Запоріжжя на околиці обстріл в/ч;
- Київська область (Васильківський, Бориспільський, Броварський, Поліський райони) інформація про вибухи;
- Львівська область село Новий Калинів обстріл бази паливно-мастильних матеріалів;
- Київська область село Ревне обстріл в/ч;
- Херсонська область міста Чонгар та Каланчак обстріли в/ч.
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