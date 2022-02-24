Геращенко повідомив про перші жертви внаслідок обстрілів агресора

Про це Геращенко написав у Facebook.



"Донецька область, Маріуполь - отримала поранення дитина та троє цивільних. Броварський, військове містечко № 161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка по попередній інформації є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих", - йдеться у повідомленні.



Також Геращенко передає таку інформацію Нацполіції:

Волинська область місто Луцьк інформація про вибухи;

Одеса біля аеропорту вибух локатора;

Запоріжжя біля аеропорту вибух;

Чернігівська область село Миколаївка Новгород-Сіверського району бачать, що з боку РФ їде техніка;

Львівська область село Батятичі чутно вибухи;

Полтавська область місто Миргород вибух двох ракет;

Херсонська область (Каланчак) обстріл прикордонників;

Кіровоградська область місто Знам'янка обстріл в/ч;

Львівська область місто Броди три вибухи на двох в/ч;

Чернігівська область аеропорт УДСНС влучення в локатор (є потерпілі);

Херсонська область пост Азов Генічеська їде військова техніка РФ (кількість невідома). Їдуть в бік Мелітополя;

Вінницька область н.п Бохоники обстріл в/ч;

Хмельницька Старокостянтинів обстріл військового аеропорту;

Одеська область місто Подільськ залетіли 2 літаки з Придністров’я, обстріл в/ч;

Житомирська область с.м.т. Озерне обстріл ракетами. Знищено один літак;

Вінницька область місто Тульчин та місто Теплик в/ч вибухи;

Івано-Франківська область обстріл в/ч;

Харків обстріл в/ч (зенітна частина);

Запоріжжя на околиці обстріл в/ч;

Київська область (Васильківський, Бориспільський, Броварський, Поліський райони) інформація про вибухи;

Львівська область село Новий Калинів обстріл бази паливно-мастильних матеріалів;

Київська область село Ревне обстріл в/ч;

Херсонська область міста Чонгар та Каланчак обстріли в/ч.