Герой України на Євро-2020 Довбик може перейти в турецький клуб

Про це повідомляє Fotomac.

За інформацією джерела, у "Фенербахче" виділили двох гравців, які можуть підсилити команду і прямо зараз грають за свої збірні в матчах відбору ЧС-2022.



"Фенербахче" зацікавився албанцем з "Саутгемптона" Армандо Броейем і українцем Артемом Довбиком. За форвардом "Дніпра-1" продовжать стежити і в УПЛ.

На рахунку 24-річного Артема Довбика 10 матчів і 5 голів у цьому сезоні за "Дніпро-1". Transfermarkt оцінює нападника в 1,8 млн євро.

В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.