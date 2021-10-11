Герой України на Євро-2020 Довбик може перейти в турецький клуб
Нападник СК "Дніпро-1" Артем Довбик потрапив у сферу інтересів турецького "Фенербахче"
Про це повідомляє Fotomac.
За інформацією джерела, у "Фенербахче" виділили двох гравців, які можуть підсилити команду і прямо зараз грають за свої збірні в матчах відбору ЧС-2022.
"Фенербахче" зацікавився албанцем з "Саутгемптона" Армандо Броейем і українцем Артемом Довбиком. За форвардом "Дніпра-1" продовжать стежити і в УПЛ.
На рахунку 24-річного Артема Довбика 10 матчів і 5 голів у цьому сезоні за "Дніпро-1". Transfermarkt оцінює нападника в 1,8 млн євро.
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- З'ясувалося, що форвард збірної України Артем Довбик забив найпізніший переможний гол в історії чемпіонатів Європи та відібрав рекорд у легендарного француза Мішеля Платіні.
- 26 липня повідомлялось, що турецький "Трабзонспор" зробить офіційну пропозицію СК "Дніпро-1" стосовно трансферу Артема Довбика.
- 5 жовтня стало відомо, що СК "Дніпро-1" готовий продати українського форварда Артема Довбика за суму приблизно 15 млн євро.
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