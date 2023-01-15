Глава МЗС Литви Ландсбергіс закликав Захід не зволікати зі зброєю для України
Захід повинен шукати шляхи якомога швидше надати Україні необхідне озброєння, а не шукати причин для зволікання з цим
Про це написав у twitter глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.
"Народ України повинен мати зброю, необхідну для того, щоб дати відсіч. Ми повинні шукати шляхи, як допомогти швидше, а не знаходити причини, щоб зволікати" - написав він.
- 11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.
- Фінляндія може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проєкт допомоги Україні на рівні Європи.
- 14 січня стало відомо, що глава польського уряду Матеуш Моравецький під час свого візиту до Берліна хоче провести переговори про постачання Україні бойових танків Leopard.
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