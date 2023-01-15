Глава МЗС Литви Ландсбергіс закликав Захід не зволікати зі зброєю для України

Про це написав у twitter глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Народ України повинен мати зброю, необхідну для того, щоб дати відсіч. Ми повинні шукати шляхи, як допомогти швидше, а не знаходити причини, щоб зволікати" - написав він.

11 січня президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з очільниками Польщі та Литви Анджеєм Дудою й Ґітанасом Науседою. Дуда повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у межах створення міжнародної коаліції.

Фінляндія може передати Україні танки Leopard, якщо спершу це зроблять інші країни й буде запущено відповідний проєкт допомоги Україні на рівні Європи.

14 січня стало відомо, що глава польського уряду Матеуш Моравецький під час свого візиту до Берліна хоче провести переговори про постачання Україні бойових танків Leopard.