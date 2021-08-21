Гол Яремчука у чемпіонаті Португалії скасували

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Український форвард Роман Яремчук вийшов на матч проти "Жил Вісенте" з перших хвилин. Фанати "Бенфіки" очікували від нападника голу і він їх не підвів. Щоправда, усе зіпсував арбітр, який після перегляду VAR скасував забитий м'яч через офсайд.



У підсумку, "Бенфіка" перемогла суперника з рахунком 2:0. Яремчука замінили на 58-й хвилині, коли ситуація на полі була 0:0.

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