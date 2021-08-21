Гол Яремчука у чемпіонаті Португалії скасували
У 3-му турі чемпіонату Португалії Роман Яремчук забив за "Бенфіку", але м'яч скасували
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Український форвард Роман Яремчук вийшов на матч проти "Жил Вісенте" з перших хвилин. Фанати "Бенфіки" очікували від нападника голу і він їх не підвів. Щоправда, усе зіпсував арбітр, який після перегляду VAR скасував забитий м'яч через офсайд.
У підсумку, "Бенфіка" перемогла суперника з рахунком 2:0. Яремчука замінили на 58-й хвилині, коли ситуація на полі була 0:0.
- 1 серпня "Бенфіка" купила у "Гента" за 17 млн євро українського нападника Романа Яремчука.
- 11 серпня у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Роман Яремчук допоміг забити м'яч у ворота "Спартака" за"Бенфіку".
- 14 серпня Яремчук вдало зіграв за "Бенфіку" у дебютному матчі в чемпіонаті Португалії з футболу.
- 18 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів "Бенфіка" перемогла ПСВ, Яремчук віддав асист.
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