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Голос ЄС має бути гучнішим у протидії путінській "індустрії брехні", - Боррель

12 лютого, 2023 неділя
13:00
війна з Росією Жозеп Боррель

Розпочавши вторгнення в Україну, РФ розгорнула "індустрію брехні", щоб виправдати агресію та відвернути увагу від справжніх винуватців вбивств, економічних проблем, дійсних причин високих цін на енергію та продовольство. Це вимагає заходів протидії, щоб голос ЄС було краще чути у світі

Про це у блозі на сторінці Європейської служби зовнішніх дій (ЄСЗД) за підсумками конференції із протидії інформаційним маніпуляціям та загрозам зовнішнього втручання написав високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Європейська служба зовнішніх дій провела у Брюсселі важливу конференцію з інформаційних маніпуляцій та зовнішнього втручання за участі багатьох міжнародних експертів. Я підкреслив важливість боротьби проти путінської "індустрії брехні" для майбутнього миру й демократії та не лише в ЄС, а по всьому світу… Ми маємо працювати тісніше із нашими партнерами, більш активно представляти нашу позицію на місцевих мовах та у різних частинах світу. Я зараз шукаю варіанти, як зробити так, щоб голос ЄС було краще чути", - написав Боррель.

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Також він окремо наголосив: що президент РФ не лише розпочав цю війну, він також створив потужну "індустрію брехні" та маніпуляцій, щоб не дозволити людям зрозуміти, що відбувається в реальності, щоб посіяти сумніви та відвести від себе звинувачення в агресії. Російські інформаційні маніпуляції є глобальними та працюють у промисловому масштабі, вони є одним із критичних інструментів цієї війни.

"У той час, як путінські бомби вбивають людей в Україні, його індустрія інформаційних маніпуляцій атакує розуми людей у Росії та у глобальному вимірі, намагаючись нав’язати їм хибне розуміння, хто відповідальний за ці вбивства, за ті рахунки за електрику, які вони не можуть сплатити, за економічні проблеми, перед якими вони постають, та за голод, який посилився після того, як РФ розпочала війну. Путін цинічно намагається примусити людей вірити, що "право сили" дає автократам право на звірства. Африка є однією з головних цілей цієї індустрії брехні, я бачив також, коли подорожував у Латинську Америку та в Азію", - зауважив він.

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Окрім цього, Боррель також нагадав, що в ЄС вже здійснені конкретні кроки для захисту від такої інформаційної загрози. Зокрема, ЄС застосував обмежувальні заходи проти кремлівської індустрії обману. Була обмежена діяльність кремлівських пропагандистських видань, які не мали нічого спільного із кодексом поведінки міжнародної журналістики та займалися інформаційними маніпуляціями. Водночас ЄС посилив заходи захисту справжньої, професійної та незалежної журналістики як в ЄС, так і по всьому світу.

"Точна інформація є пальним для демократії. Без доступу до фактів та незалежних медіа демократія слабне, страждає вся система виборів. Саме тому ми не маємо розглядати цю проблему лише як комунікаційне питання: це політична проблема, яку маємо вирішувати політичним шляхом, на найвищому рівні", - наголосив високий представник ЄС.

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Він зазначив, що Європейська служба зовнішніх дій була активною у розв'язанні цих проблем з 2015 року у тісній координації з іншими євроінституціями та з міжнародними партнерами. Разом з цим наразі є необхідність надалі розвивати цю роботу, щоб давати світу більш точну та аналітичну інформацію. Додається, що з цією метою в рамках ЄСЗД можуть створити "Центр інформаційного обміну та аналізу" (Information Sharing and Analysis Centre) для збору інформації щодо дезінформації та загроз зовнішнього втручання, що дозволить обмінюватися досвідом у боротьбі проти дезінформації та краще захищати демократії від зовнішнього авторитарного втручання. 

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Жозеп Боррель
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