ЄС активізує роботу щодо використання заморожених активів РФ на користь України
Європейський Союз разом з партнерами активізує роботу щодо використання заморожених російських активів з метою відновлення України
Про це йдеться у висновках саміту ЄС.
"Європейський Союз разом з партнерами активізує свою роботу щодо використання заморожених та іммобілізованих активів Росії для підтримки відновлення України та з метою відшкодування збитків, відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права" - йдеться у висновках.
У цьому контексті саміт ЄС привітав початок роботи Координаційної платформи донорів.
- 22 грудня сенат США підтримав поправку, яка дасть змогу конфіскувати заморожені активи РФ на користь України.
- У середині грудня Канада почала процес арешту й конфіскації активів Абрамовича. Велика Британія планує вивчити досвід Канади з конфіскації російських активів.
- Європейська комісія вивчає юридичні варіанти конфіскації російського державного та приватного майна як оплати за відновлення України.
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