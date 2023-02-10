ЄС активізує роботу щодо використання заморожених активів РФ на користь України

Про це йдеться у висновках саміту ЄС.

"Європейський Союз разом з партнерами активізує свою роботу щодо використання заморожених та іммобілізованих активів Росії для підтримки відновлення України та з метою відшкодування збитків, відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права" - йдеться у висновках.

У цьому контексті саміт ЄС привітав початок роботи Координаційної платформи донорів.