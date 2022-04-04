Голова британської розвідки заявив, що страти військових входили в плани Путіна по вторгненню в Україну

Про це він написав у Twitter.

"Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими та спецслужбами. Повідомлення про страти цивільних осіб, що надходять зі звільнених районів, жахають та лякають.." – написав Річард Мур.

Посолка Великої Британії Мелінда Сіммонс наголосила, що зґвалтування є воєнним злочином, який став частиною арсеналу РФ

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