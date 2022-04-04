Голова британської розвідки заявив, що страти військових входили в плани Путіна по вторгненню в Україну
Голова британської розвідки МІ-6 Річард Мур сказав, що страти були частиною плану президента Росії Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну
Про це він написав у Twitter.
"Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими та спецслужбами. Повідомлення про страти цивільних осіб, що надходять зі звільнених районів, жахають та лякають.." – написав Річард Мур.
- Посолка Великої Британії Мелінда Сіммонс наголосила, що зґвалтування є воєнним злочином, який став частиною арсеналу РФ
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе