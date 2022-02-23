Голова Луганської ВЦА: у разі більшого загострення ситуації на Донбасі за бажанням людей будемо проводити евакуацію з населених пунктів, які обстрілюють окупанти
Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив про ймовірну евакуацію людей з населених пунктів, які обстрілюють російські війська
Про це він повідомив на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"У нас єдине, що командування ООС ввело просто "червоний режим", але ми всі знаємо, що це таке - це більш посилена перевірка на блокпостах. Так само немає ніяких додаткових обмежень, немає воєнного стану", - зазначив він.
Він звернувся до всіх жителів Луганської області із проханням не вірити російській пропаганді.
"Зараз РФ дала команду і масово йде розсилка (і українською іноді мовою так само), що "Жителі Северодонецька або Лисичанська, не бійтесь, російський солдат не буде вбивати мирних жителів і т.д." Ми знаємо, що таке "російський солдат". Ми знаємо це з 2014 року, а в кого все добре з пам'яттю, то вони ще пам'ятають що таке російський солдат і в Грузії, в Сирії, і в Чечні, і в Придністров'ї - де б не був російський солдат, там він вбиває саме цивільних, мирних жителів. Пам'ятаємо, що казав Путін - що "ми попереду себе поставимо жінок та дітей, а позаду підуть військові", - сказав Гайдай.
За його словами, із ймовірним запровадженням надзвичайного стану в Україні, у Луганській області ніяких додаткових обмежень не буде.
"Що стосується масових евакуацій: немає поки що такого і не буде. Єдине, що ми можливо будемо вивозити людей з населених пунктів, які дійсно обстрілюють російські війська - то там люди за бажанням, ми будемо їх вивозити в середину області", - наголосив Голова Луганської військово-цивільної адміністрації.
Гайдай додав, що уряд надасть Луганській області додаткове фінансування.
"Ми переговорили з президентом, з прем'єр-міністром, з Офісом президента, нам дають додаткове фінансування для того, щоб ми могли швидко реагувати: або закупівля на харчування, ліжка, кулери - на це все у нас буде достатньо грошей, сьогодні-завтра проголосуть і нам вистачить на всі витрати", - резюмував він.
- Нагадаємо, 23 лютого РНБО звернулося до Верховної Ради з пропозицією запровадити надзвичайний стан на 30 днів по всій території України, крім Луганської та Донецької областей.
- 23 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Рада планує збільшити кошти на зарплати військових, фінансування територіальної оборони, програми розвитку та розробки сучасного озброєння.
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