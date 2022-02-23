Голова Луганської ВЦА: у разі більшого загострення ситуації на Донбасі за бажанням людей будемо проводити евакуацію з населених пунктів, які обстрілюють окупанти

Про це він повідомив на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"У нас єдине, що командування ООС ввело просто "червоний режим", але ми всі знаємо, що це таке - це більш посилена перевірка на блокпостах. Так само немає ніяких додаткових обмежень, немає воєнного стану", - зазначив він.



Він звернувся до всіх жителів Луганської області із проханням не вірити російській пропаганді.



"Зараз РФ дала команду і масово йде розсилка (і українською іноді мовою так само), що "Жителі Северодонецька або Лисичанська, не бійтесь, російський солдат не буде вбивати мирних жителів і т.д." Ми знаємо, що таке "російський солдат". Ми знаємо це з 2014 року, а в кого все добре з пам'яттю, то вони ще пам'ятають що таке російський солдат і в Грузії, в Сирії, і в Чечні, і в Придністров'ї - де б не був російський солдат, там він вбиває саме цивільних, мирних жителів. Пам'ятаємо, що казав Путін - що "ми попереду себе поставимо жінок та дітей, а позаду підуть військові", - сказав Гайдай.



За його словами, із ймовірним запровадженням надзвичайного стану в Україні, у Луганській області ніяких додаткових обмежень не буде.



"Що стосується масових евакуацій: немає поки що такого і не буде. Єдине, що ми можливо будемо вивозити людей з населених пунктів, які дійсно обстрілюють російські війська - то там люди за бажанням, ми будемо їх вивозити в середину області", - наголосив Голова Луганської військово-цивільної адміністрації.



Гайдай додав, що уряд надасть Луганській області додаткове фінансування.



"Ми переговорили з президентом, з прем'єр-міністром, з Офісом президента, нам дають додаткове фінансування для того, щоб ми могли швидко реагувати: або закупівля на харчування, ліжка, кулери - на це все у нас буде достатньо грошей, сьогодні-завтра проголосуть і нам вистачить на всі витрати", - резюмував він.

Нагадаємо, 23 лютого РНБО звернулося до Верховної Ради з пропозицією запровадити надзвичайний стан на 30 днів по всій території України, крім Луганської та Донецької областей.

23 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Рада планує збільшити кошти на зарплати військових, фінансування територіальної оборони, програми розвитку та розробки сучасного озброєння.

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