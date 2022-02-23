"Наша економіка лишається стабільною": Шмигаль заявив про зростання експорту та обороту роздрібної торгівлі в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні немає жодних економічних причин для погіршення ситуації, окрім паніки
Про це він повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.
"Наша економіка та фінансова система залишаються стабільними. У нас є достатньо резервів та міцності, аби протистояти не лише військовій, але й економічній, торгівельній та енергетичній агресії. У нас немає жодних економічних причин для погіршення ситуації, окрім паніки", - сказав прем'єр.
Шмигаль наголосив, що Україна продовжує співпрацю з МВФ, і привітав початок роботи чергової місії Міжнародного валютного фонду в Україні.
"Уряд має достатньо коштів на рахунках, аби фінансувати всі видатки держави. Бюджет за перші два місяці цього року отримає приблизно на 15 млрд грн більше ніж планувалось. У Національного банку достатньо резервів, а міжнародні партнери надали гарантії та фінансову підтримку на $1 млрд. Експорт українських товарів у січні зріс на 50%, оборот роздрібної торгівлі на рекордні 18%", - зазначив він.
За словами прем'єра, Україна забезпечена енергоресурсами та працює над додатковими альтернативними шляхами їх постачання. У роботі 13 блоків атомної генерації, на складах майже 800 тис. тонн вугілля, у газосховищах - більше 10 млрд кубів блакитного палива.
"Бюджет для нашої армії рекордний, але разом з президентом та ВР додатково будемо його збільшувати. Збільшимо кошти на зарплати військових, фінансування територіальної оборони, програми розвитку та розробки сучасного озброєння. Вчора відбулась зустріч президента України з керівниками парламентських фракцій та груп, домовились, що вже сьогодні-завтра Верховна Рада ухвалить відповідні законопроєкти", - резюмував він.
- Нагадаємо, 23 лютого розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду із другого перегляду програми Stand-by.
- 23 лютого Рада дозволила Кабміну протягом 3 місяців виділяти додаткові кошти на оборону з будь-яких секторів бюджету.
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