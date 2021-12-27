Голова Ради РФ: жодних планів нападати на Україну у Росії не було і немає
Голова Ради Російської Федерації Валентина Матвієнко заявила, що РФ "не планує і не планувала" новий напад на Україну
Про це повідомляє російське агентство ТАСС.
"Жодних планів нападати на Україну у Росії не було і немає. За останніми опитуваннями 80% наших громадян вважають український народ братнім народом. І тому цілком очевидна вся фейкова історія (про напад, що готується, - ред.)", - наголосила Матвієнко.
За її словами, НАТО продовжує рухатися до кордонів Росії та вже наблизилося впритул.
"Йде активне військове освоєння території України, хоча за Конституцією України заборонено розміщення іноземних військових баз. Називається це по-іншому, але насправді йде активне військове освоєння території України, з якою у Росії найдовша межа... Це викликає у нас, безумовно, серйозне занепокоєння", - додала вона.
- 22 грудня Олексій Данілов заявив, що біля українського кордону на відстані 200 км знаходиться 122 тис. російських військових.
- Командувач ВМС України заявив, що Росія втричі збільшила чисельність кораблів у Чорноморському флоті після окупації Криму.
- Також секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що РФ робить плацдарм в окупованому Криму: туди перенаправили вже понад 600 тисяч російських громадян.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.07
Купівля 27.07Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.54Продаж 31
- Актуальне
- Важливе