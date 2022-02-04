"Головна проблема, яка з'їдає Україну зсередини": журналіст про безкарність політиків за злочини і скандали на прикладі Трухіна і Кузьміних

Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Я думаю, що суспільство на це реагує у вигляді того, що падають рейтинги у "Слуги Народу" і у президента. Це і є відповідь суспільства на те, що відбувається з цими ганебними прикладами. Фактично після обрання останнього скликання парламенту, ми час від часу бачимо подібні скандали, які свідчать про те, що ці люди, які здавалися новими, вони просто стали частиною тієї старої системи, яку ми маємо ще з 90-х років", - сказав журналіст.



На його думку, тоді виходить, що ні Майдани, ні електоральний Майдан (вибори президента і Ради

у 2019 році, - ред). не може зламати цю систему, приводячи до влади інших людей.



"Всі ці люди після 2019 року сіли, в тому числі і на потоки, вони всі ці речі осідлали і продовжують жити за тими правилами, за якими країна жила раніше. Такі приклади виникають і на Заході, але за це люди несуть відповідальність. У нас її ніхто не несе. Це головна проблема, яка з'їдає Україну зсередини", - додав Капсамун.



Журналіст додав, це також включає проблеми з правовою державою, з нормальною роботою економіки, правоохоронців, судової гілки влади.



"Те, що чинна влада йде по рейкам попередніх - вони мають робити висновки, тому що всі попередні влади закінчували, в принципі, не дуже добре", - підсумував він.



Нагадаємо, що 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.

У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.

Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.

2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує таке виключення.

МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.