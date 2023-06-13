Про це сказав генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зараз ми бачимо приблизну позначку не більше, ніж 8 метрів рівня води Каховського водосховища. Зниження води сповільнюється. Сподіваємось, що рівень втримається на відмітці до 6-7 метрів. Якщо рівень води залишиться на відмітці 7 метрів, то після першого весняного паводка та побудови перемички, Каховське водосховище зможе наповнитися до відмітки вище 12 метрів, щоб усі міста, які мали водозабір до теракту змогли споживати воду", - пояснив Сирота.

Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" також додав, що побудова перемички на Каховській ГЕС можлива тільки після деокупації Херсонщини.

"Але ми швидко це зробимо, за 2-3 місяці. Головне встигнути побудувати перемичку до весняного паводка, щоб максимально набрати водою Каховське водосховище", - підкреслив Сирота.