Головне встигнути до паводка: після деокупації Херсонщини Україна за 2-3 місяці побудує перемичку на Каховській ГЕС, - гендиректор Укргідроенерго
Щоб набрати Каховське водосховище водою, потрібно побудувати перемичку
Про це сказав генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Зараз ми бачимо приблизну позначку не більше, ніж 8 метрів рівня води Каховського водосховища. Зниження води сповільнюється. Сподіваємось, що рівень втримається на відмітці до 6-7 метрів. Якщо рівень води залишиться на відмітці 7 метрів, то після першого весняного паводка та побудови перемички, Каховське водосховище зможе наповнитися до відмітки вище 12 метрів, щоб усі міста, які мали водозабір до теракту змогли споживати воду", - пояснив Сирота.
Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" також додав, що побудова перемички на Каховській ГЕС можлива тільки після деокупації Херсонщини.
"Але ми швидко це зробимо, за 2-3 місяці. Головне встигнути побудувати перемичку до весняного паводка, щоб максимально набрати водою Каховське водосховище", - підкреслив Сирота.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
- Гідроархеолог Максим Остапенко вважає, що відновлення Каховської ГЕС нашкодить екології нижньої течії Дніпра
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