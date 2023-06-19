Головні теми фронт і бригади наступу, - Зеленський провів Ставку

Про це заявив Зеленський у Telegram.

"Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу", - наголосив український лідер.

Повідомляється, що доповідали командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, заступник командувача військ ОК "Схід" Олександр Тарнавський, головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов щодо оперативної ситуації, забезпечення боєприпасами військ і прогноз дій противника на найближчий час.

Також міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відзвітував про підготовку бригад Національної гвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та +необхідним для виконання завдань на фронті.

Що відомо про Гвардію наступу

Центри адмінпослуг з 4 лютого приймають заявки до "Гвардії наступу", попередньо подаватися можна було до 1 квітня.

Станом на 11 березня 28 тисяч добровольців подали заявки для участі в підрозділах "Гвардії наступу".

2 травня Клименко заявив, що Україна вже повністю сформувала вісім бригад "Гвардії наступ"." Вони надійдуть під командування Сил оборони після отримання бойового завдання.

15 травня стало відомо, що перші добровольці Гвардії наступу вже пройшли базову підготовку.

2 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що заявки від українців на вступ до підрозділів Гвардії наступу, ще опрацьовуються, бо нові бригади ще будуть формуватися.