Головреду сепаратистського телеканалу "ЛНР" повідомлено про підозру
За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру в колабораційній діяльності
Про це повідомили в офіційному telegram-каналі Офісу Генерального прокурора
2014 року підозрюваний добровільно працевлаштувався в так звану "Державну телевізійну та радіомовну компанію "ЛНР", де обіймав посади гендиректора, головного редактора та телеведучого.
Починаючи з березня 2022 року, підозрюваний здійснював інформаційну діяльність в регіональному медіапросторі, спрямовану на підтримку РФ та її окупаційної адміністрації.
"Чоловік є обличчям сепаратистського телеканалу, здійснює підготовку та затвердження сюжетів, є ведучим телевізійних програм антиукраїнського характеру, а також безпосередньо впливає на формування інформаційної політики телеканалу", - йдеться у пості.
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Окрім цього відомо, що чоловік досі поширює "рускій мір" в інфопросторі на різноманітних медіаресурсах та власній сторінці в одній із соцмереж.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
За відкритими даними, головреда створеної окупантами "ТРК "ЛНР" звати Сергій Колесников.
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