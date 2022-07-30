Головреду сепаратистського телеканалу "ЛНР" повідомлено про підозру

Про це повідомили в офіційному telegram-каналі Офісу Генерального прокурора

2014 року підозрюваний добровільно працевлаштувався в так звану "Державну телевізійну та радіомовну компанію "ЛНР", де обіймав посади гендиректора, головного редактора та телеведучого.

Починаючи з березня 2022 року, підозрюваний здійснював інформаційну діяльність в регіональному медіапросторі, спрямовану на підтримку РФ та її окупаційної адміністрації.

"Чоловік є обличчям сепаратистського телеканалу, здійснює підготовку та затвердження сюжетів, є ведучим телевізійних програм антиукраїнського характеру, а також безпосередньо впливає на формування інформаційної політики телеканалу", - йдеться у пості.

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Окрім цього відомо, що чоловік досі поширює "рускій мір" в інфопросторі на різноманітних медіаресурсах та власній сторінці в одній із соцмереж.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За відкритими даними, головреда створеної окупантами "ТРК "ЛНР" звати Сергій Колесников.

Станом на 25 липня, СБУ встановила всіх колаборантів і зрадників із окупаційного "МВД РФ" на Херсонщині.

28 липня Служба безпеки України викрила злочинну діяльність молодиків, які "виготовляли" для іноземців українські паспорти. Серед їхніх клієнтів були і громадяни РФ, які вели розвідувально-підривну діяльність на користь окупантів.

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