Google планує виробляти власні процесори для смартфонів

Про це повідомляє CNBC.



Перші власні процесори під назвою Google Tensor будуть вбудовані в нові флагманські смартфони Pixel 6 та Pixel 6 Pro, які компанія планує представити вже у жовтні цього року.



До цього компанія використовувала процесори Qualcomm.



У свою чергу, Qualcomm заявила, що продовжить тісну співпрацю з Google над поточними та майбутніми продуктами на основі своєї платформи Snapdragon.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb