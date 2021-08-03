Google планує виробляти власні процесори для смартфонів
Американська компанія Google заявила, що вироблятиме власні процесори для смартфонів
Про це повідомляє CNBC.
Перші власні процесори під назвою Google Tensor будуть вбудовані в нові флагманські смартфони Pixel 6 та Pixel 6 Pro, які компанія планує представити вже у жовтні цього року.
До цього компанія використовувала процесори Qualcomm.
У свою чергу, Qualcomm заявила, що продовжить тісну співпрацю з Google над поточними та майбутніми продуктами на основі своєї платформи Snapdragon.
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