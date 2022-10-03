Google Translate більше не доступний в Китаї
Google закрив для Китаю доступ до сервісу Translate - це один з небагатьох додатків компанії, який досі працював у країні
Про це повідомляє Bloomberg.
"Ми обмежили доступ до Google Translate у материковому Китаї через низький рівень використання", - так пояснює своє рішення компанія.
Припинення роботи сервісу для перекладу пов'язане з погіршенням стосунків між США та Китаєм, це було зроблено для захисту конфіденційних технологій та інтелектуальної власності, заявляє Bloomberg.
Видання нагадує, що пошукова система Google не працює в Китаї з 2010 року через урядову цензуру. У 2017 році компанія зробила Translate доступним для користувачів з Китаю через спеціальний вебсайт та застосунок для смартфона. Google також розглядав можливість створення окремого прототипу пошукового сервісу виключно для китайського ринку, проте пізніше цей проєкт закрили.
- Раніше суд ЄС наклав на Google штраф у розмірі понад 4 млрд доларів через використання Google операційної системи Android для подавлення конкуренції.
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