Google Translate більше не доступний в Китаї

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми обмежили доступ до Google Translate у материковому Китаї через низький рівень використання", - так пояснює своє рішення компанія.

Припинення роботи сервісу для перекладу пов'язане з погіршенням стосунків між США та Китаєм, це було зроблено для захисту конфіденційних технологій та інтелектуальної власності, заявляє Bloomberg.

Видання нагадує, що пошукова система Google не працює в Китаї з 2010 року через урядову цензуру. У 2017 році компанія зробила Translate доступним для користувачів з Китаю через спеціальний вебсайт та застосунок для смартфона. Google також розглядав можливість створення окремого прототипу пошукового сервісу виключно для китайського ринку, проте пізніше цей проєкт закрили.

Раніше суд ЄС наклав на Google штраф у розмірі понад 4 млрд доларів через використання Google операційної системи Android для подавлення конкуренції.

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