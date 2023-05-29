Про це стало відомо з сюжету Bihus.info.

Дружина Едуарда Федорова – Ольга Федорова – будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області. У 2017-2018 роках Федорови придбали там дві земельні ділянки загальною площею 20 соток під садівництво, на яких тепер зводять готель. Решта ділянок, які займає цей об'єкт, належать генералам СБУ Олександру Карпенку, Олександру Куцю та матерям ще кількох чинних чи колишніх працівників СБУ.

За останні шість років дружина Федорова стала засновницею або співвласницею понад 20 різноманітних бізнесів по всій Україні, що займаються: торгівлею, пасажирськими перевезенням, бурінням свердловин, проведенням досліджень тощо.

Компанія "Глобальні технології майбутнього", співвласницею якої є Федорова, продає ремонтним заводам "Укрзалізниці" діоди за завищеними у 1,5-3 рази цінами. Схожим посередницьким бізнесом займається й мати чиновника – Лідія Федорова. До війни одна з компаній Федорової – ТОВ "Укрзбут-постачання" – продавала маріупольським комунальникам щебінь та відсів з націнкою 30-50%.

В розслідуванні йдеться, що попри високу маржу, підприємства майже не отримують прибутків, замовляють послуги у споріднених компаній, а частково – у фірм, які правоохоронні органи закрили як конвертаційні центри.

На ім'я батька Федорова придбані об'єкти нерухомості, зокрема, частина острову між Дніпром і Десною: ринкова вартість такої ділянки може сягати до $1,5 млн.

Едуард Федоров став тимчасово виконувати обовʼязки голови БЕБ з 11 квітня 2023 року.

До цього він працював начальником управління СБУ в Сумській області (2022-2023 роки) та заступником начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України, т.в.о. начальника відділу Київської митниці (2021-2022 роки).

Едуард Федоров не надав Bihus.Info коментарі щодо бізнесової діяльності своєї дружини та інших членів сім'ї.

БЕБ зʼявилося у травні 2021 року. Головною метою створення органу було зменшити тиск правоохоронців на бізнес та зниження кількості обшуків. Реформа анонсувалась для того, аби припинити старі методи переслідування бізнесу владою – безпідставні перевірки, тиск кримінальними справами. До реформи за економічну безпеку відповідало одразу кілька органів: СБУ, Національна поліція, податкова міліція Державної фіскальної служби.

У серпні 2021-го БЕБ очолив Вадим Мельник, який до бюро був головою податкової міліції. Він переміг у відкритому конкурсі, обійшовши 48 інших кандидатів.

У жовтні 2022 року народні депутати з фінансового та правоохоронного комітетів визнали роботу органу незадовільною і звинуватили керівника БЕБ у провалі реформи. Парламентська комісія отримала низку скарг від бізнесу на незаконний тиск БЕБ, зокрема на незаконний арешт майна, блокування роботи підприємств без проведення належного розслідування, або навпаки відсутності таких розслідувань. Фіксували й випадки хабарництва детективів БЕБ.

11 квітня 2023 року Кабмін звільнив з посади директора БЕБ Вадима Мельника. На його посаду тимчасово виконувати обовʼязки призначили Едуадра Федорова