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Готуйтеся до зими, бо газу може не вистачати у новому опалювальному сезоні, - нардепка Совсун

21 липня, 2022 четвер
18:07
Економіка опалення-діти-школа

Інна Совсун, народна депутатка України, вважає, якщо Європа розуміє, що вона не впорається і скорочує споживання газу на 15%, то дуже наївно сподіватися, що Україна в умовах війни та фінансової кризи з цим зможе справитися

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Треба визнавати, що цей опалювальний сезон буде вкрай складним. По-перше, у багатьох містах зруйнована інфраструктура і неможливо забезпечити подання тепла чи інших послуг. По-друге, у нас є проблема з газом. Цього тижня парламент розглядав законопроєкт, яким передбачається надати можливість уряду позичити $ 8 млрд на закупівлю газу, але цей законопроєкт не був підтриманий парламентом і відправлений на повторне читання", - зазначила нардепка.

Інна Совсун висловила занепокоєння щодо планів, за якими Україна не зможе видобувати необхідну кількість газу і, відповідно, потрібно буде імпортувати газ з-за кордону.

"Але є висока ймовірність, що ми не зможемо закупити все те, що нам необхідно. І зараз уряд повинен чесно і прямо казати, що газу може не вистачати. Треба робити кроки на скорочення споживання, перехід на електричне опалення, на теплові помпи – все має зараз робитися. У кого є змога, на рівні індивідуальних будинків та квартир, зараз підготуватися до зими з розрахунком того, що газу може не вистачати", - підкреслила Совсун.

Нардепка зауважила, якщо Європа розуміє, що вона може  не справитися зараз у цій ситуації, то дуже наївно сподіватися, що Україна в умовах війни та фінансової кризи зможе з цим впоратися.

  • Європейський Союз збирається запропонувати добровільне 15% скорочення споживання природного газу країнами-членами, починаючи з наступного місяця через побоювання, що Росія може припинити постачання палива
  • При цьому Іспанія та Португалія не згодні з пропозицією Єврокомісії скоротити споживання газу
  • Премʼєрка Естонії Каллас підтримала пропозицію Єврокомісії скоротити споживання газу на 15%
  • Греція виступила проти пропозиції ЄС щодо скорочення споживання газу

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Україна
газ
Європа
опалювальний сезон
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