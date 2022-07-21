Готуйтеся до зими, бо газу може не вистачати у новому опалювальному сезоні, - нардепка Совсун
Інна Совсун, народна депутатка України, вважає, якщо Європа розуміє, що вона не впорається і скорочує споживання газу на 15%, то дуже наївно сподіватися, що Україна в умовах війни та фінансової кризи з цим зможе справитися
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
"Треба визнавати, що цей опалювальний сезон буде вкрай складним. По-перше, у багатьох містах зруйнована інфраструктура і неможливо забезпечити подання тепла чи інших послуг. По-друге, у нас є проблема з газом. Цього тижня парламент розглядав законопроєкт, яким передбачається надати можливість уряду позичити $ 8 млрд на закупівлю газу, але цей законопроєкт не був підтриманий парламентом і відправлений на повторне читання", - зазначила нардепка.
Інна Совсун висловила занепокоєння щодо планів, за якими Україна не зможе видобувати необхідну кількість газу і, відповідно, потрібно буде імпортувати газ з-за кордону.
"Але є висока ймовірність, що ми не зможемо закупити все те, що нам необхідно. І зараз уряд повинен чесно і прямо казати, що газу може не вистачати. Треба робити кроки на скорочення споживання, перехід на електричне опалення, на теплові помпи – все має зараз робитися. У кого є змога, на рівні індивідуальних будинків та квартир, зараз підготуватися до зими з розрахунком того, що газу може не вистачати", - підкреслила Совсун.
Нардепка зауважила, якщо Європа розуміє, що вона може не справитися зараз у цій ситуації, то дуже наївно сподіватися, що Україна в умовах війни та фінансової кризи зможе з цим впоратися.
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