Градус протистояння підвищився у Запорізькій області, ворог дуже сильно окопався подвійним кільцем оборони, - боєць "Легіону Свободи" Денисов

Про це він повідомив в етері Еспресо.



"Ситуація складна і напружена, ворог постійно обстрілює Запорізьку область. Українські сили також ведуть вогонь по складах боєприпасів та скупченню техніки противника. Близько 10 громад області потерпають під постійним вогнем ворожої артилерії, авіації, мінометів, тобто росіяни гатять зі всього, з чого тільки можна. На сьогодні з 67 громад Запоріжжя 60 перебувають у зоні бойових дій, оточення або окуповані, такого ще ніколи не було за всі місяці гарячої фази війни", - проінформував боєць "Легіону Свободи".



Костянтин Денисов зауважив, що ситуація сильно напружилася і градус протистояння значно підвищився.



"Ворог дуже сильно окопався, від деяких громад маємо інформацію, що окупанти створили подвійне кільце оборони, а також фортифікаційні та інженерні споруди. Противник копіює досвід 2014 року і розміщує свої реактивні установки, склади боєприпасів на території шкіл та цивільних мікрорайонів, також маємо про це повідомлення від декількох громад", - додав Денисов.

30 серпня Запорізька ОВА повідомила, що на Запоріжжі за добу російські загарбники зруйнували 25 цивільних об'єктів у 16 населених пунктах

31 серпня за повідомленням Запорізька ОВА російські війська зруйнували 17 цивільних об'єктів у 14 населених пунктах