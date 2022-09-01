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Війна з Росією: хроніка
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На Запоріжжі росіяни протягом доби зруйнували 17 цивільних об'єктів

1 вересня, 2022 четвер
12:22
війна з Росією

У Запорізькій області 31 серпня російські загарбники зруйнували 17 цивільних об'єктів у 14 населених пунктах

Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку 31 серпня ситуація суттєво не змінилиася. Ворог зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж 31 серпня росіяни обстріляли позиції ЗСУ з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Новоандріївка, Ольгівське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Нестерянка, Бурлацьке, Шевченко, Червоне, Преображенка, Новоіванівка, Залізничне, Оріхів, Гуляйполе, Кам'янське. Надійшло 17 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.

Упродовж доби з тимчасово окупованої території Запоріжжя евакуювали 1682 людей,  470 із них - діти.

  • 31 серпня загарбники обстріляли евакуаційний конвой у Василівці на Запоріжжі.
  • З 05:00 1 вересня росіяни почали обстрілювати окупований Енергодар з автоматів і мінометів, є влучання в цивільні об’єкти й постраждалі.

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