На Запоріжжі росіяни протягом доби зруйнували 17 цивільних об'єктів
У Запорізькій області 31 серпня російські загарбники зруйнували 17 цивільних об'єктів у 14 населених пунктах
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
На Запорізькому напрямку 31 серпня ситуація суттєво не змінилиася. Ворог зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж 31 серпня росіяни обстріляли позиції ЗСУ з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Новоандріївка, Ольгівське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Нестерянка, Бурлацьке, Шевченко, Червоне, Преображенка, Новоіванівка, Залізничне, Оріхів, Гуляйполе, Кам'янське. Надійшло 17 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.
Упродовж доби з тимчасово окупованої території Запоріжжя евакуювали 1682 людей, 470 із них - діти.
- 31 серпня загарбники обстріляли евакуаційний конвой у Василівці на Запоріжжі.
- З 05:00 1 вересня росіяни почали обстрілювати окупований Енергодар з автоматів і мінометів, є влучання в цивільні об’єкти й постраждалі.
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