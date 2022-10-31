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Грецький салат. Рецепт
Один з найвідоміших у світі салатів – "Грецький". Сьогодні пропонуємо вам простий класичний рецепт "Грецького салату", який зможе задовольнити кожного поціновувача цієї невибагливої та водночас поживної страви
Інгредієнти на 4 порції класичного "Грецького салату"
- 3 столові ложки оливкової олії Еxtra virgin
- 1,5 столові ложки лимонного соку
- 1 зубок часнику
- сушений орегано
- половина чайної ложки морської солі
- чорний перець на смак
- 3 томати
- четвертина червоної цибулини
- половина огірка
- половина зеленого перцю стручкового
- 120 г сиру "Фета"
- 16 оливок без кісточок
Як приготувати "Грецький салат"?
В одній мисці (малій)змішуємо:
- оливкову олію
- лимонний сік
- подрібнений часник
- сіль
- перець
- орегано
в другій мисці (великій) змішуємо:
- пошматовані невеликими шматочками томати
- пошматований напівкруглими шматочками огірок
- пошматовану тонкими колечками червону цибулину
- пошматований смужками зелений перець
- нарізаний кубиками сир "Фета"
- додаємо оливки
Перед подачею до столу:
- вміст великої миски поливаємо заправкою (з першої миски)
- перемішуємо
- посипаємо перцем та приправами до смаку
Смачного!
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