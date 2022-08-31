Громадяни Білорусі повинні потрапити під візові обмеження ЄС, - Кулеба
Голова МЗС України Дмитро Кулеба впевнений, що громадяни Білорусі також мають потрапляти під заборону на видачу віз в ЄС, як росіяни
Про це Кулеба сказав в інтерв'ю з "Радіо Свобода".
"Спрощений візовий режим не допоміг росіянам поважати Європу. Із 2007 року весь цей час, поки працював спрощена форма видачі віз – це жодним чином не допомагало змінити ставлення росіян до Європи і головне: не допомогло навчити росіян поважати інших, інші країни, інші народи", - сказав міністр закордонних справ України.
Дмитро Кулеба також закликав заборонити видачу віз білорусам.
"Безумовно. Білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненої Російською Федерацією", - заявив Дмитро Кулеба.
- 12 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ.
- 13 серпня прем'єр-міністр Латвії заявив, що рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії необхідно ухвалити на рівні Європейського Союзу.
- 14 серпня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що скасування цивілізованим світом віз для громадян РФ, може стати першим кроком до бунту в Росії.
- Володимир Зеленський сказав, що у Європі щоденно розширюється дискусія щодо візових обмежень для власників паспортів РФ і вона "має привести до відповідних рішень".
- Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.
- 15 серпня дипломат Єльченко заявив, що саме через росіян з шенгенськими візами триває війна проти України.
- 30 серпня Кулеба нагадав ЄС про злочини РФ після спрощення візового режиму: "Щоб змінити Росію, закрийте двері перед російськими туристами".
- Міністр закордонних справ заявив, що Україна не погодиться на будь-які територіальні поступки в обмін на мир.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.4Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе