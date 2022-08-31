Про це Кулеба сказав в інтерв'ю з "Радіо Свобода".

"Спрощений візовий режим не допоміг росіянам поважати Європу. Із 2007 року весь цей час, поки працював спрощена форма видачі віз – це жодним чином не допомагало змінити ставлення росіян до Європи і головне: не допомогло навчити росіян поважати інших, інші країни, інші народи", - сказав міністр закордонних справ України.

Дмитро Кулеба також закликав заборонити видачу віз білорусам.

"Безумовно. Білорусь є співучасником у злочині агресії, вчиненої Російською Федерацією", - заявив Дмитро Кулеба.