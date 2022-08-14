Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Візова політика визначається кожною державою. Шенгенський простір єдиний, тому є домовленість, що країни Шенгенського простору зберуться для прийняття спільного рішення. Чехія, Данія, Фінляндія, Естонія, Латвія, Польща підтримують ідею заборони видачі туристичних віз громадянам Росії", - зауважив Левченко.

Дипломат також додав, що пересічні громадяни РФ підтримують ідеї "великої Росії", вторгнення російської армії в Україну і не страждають від війни.

"Росіяни несуть спільну відповідальність разом з Кремлем. Весь російський народ тріумфував після захоплення Криму. За ці роки росіяни стали ще більш заражені ідеєю шовінізму, несприйняття української державності. Звичайні громадяни РФ також повинні відповідати за політику й політиків своєї країни. Звичайні росіяни теж повинні відчути на собі несприйняття цивілізованими країнами політики агресії, політики окупації, політики вбивств в Україні", - наголосив Левченко.

Європа закривається для росіян, багато країн припинили приймати заявки на візу, а деякі країни запровадили обмеження

11 серпня Канцлер Німеччини Шольц виступив проти загальної заборони в'їзду росіянам до ЄС. Він не вважає виправданим запровадження каральних заходів проти всіх росіян. "Це війна Путіна. І тому мені важко з цією ідеєю", - сказав він.

Прем'єр-міністр Латвії заявив, що рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії необхідно ухвалити на рівні Європейського Союзу

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