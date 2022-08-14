Громадяни РФ повинні нести спільну відповідальність разом з Кремлем, - дипломат Левченко
Дипломат, надзвичайний і повноважний посол у Республіці Хорватія (2010–2017), у Боснії та Герцеговині (2011–2017) Олександр Левченко розповів, що низка країн ЄС підтримують ідею заборони видачі туристичних віз громадянам Росії
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Візова політика визначається кожною державою. Шенгенський простір єдиний, тому є домовленість, що країни Шенгенського простору зберуться для прийняття спільного рішення. Чехія, Данія, Фінляндія, Естонія, Латвія, Польща підтримують ідею заборони видачі туристичних віз громадянам Росії", - зауважив Левченко.
Дипломат також додав, що пересічні громадяни РФ підтримують ідеї "великої Росії", вторгнення російської армії в Україну і не страждають від війни.
"Росіяни несуть спільну відповідальність разом з Кремлем. Весь російський народ тріумфував після захоплення Криму. За ці роки росіяни стали ще більш заражені ідеєю шовінізму, несприйняття української державності. Звичайні громадяни РФ також повинні відповідати за політику й політиків своєї країни. Звичайні росіяни теж повинні відчути на собі несприйняття цивілізованими країнами політики агресії, політики окупації, політики вбивств в Україні", - наголосив Левченко.
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