Гроссі уточнив, коли місія МАГАТЕ проінспектує в Україні три діючі АЕС і Чорнобиль
Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що фахівці з ядерної безпеки відвідають в Україні чотири діючі АЕС і Чорнобиль у листопаді й грудні
Про це йдеться в повідомленні пресслужби МАГАТЕ.
"З вересня на Запорізьку АЕС прибула третя група МАГАТЕ, агентство організувало три поставки обладнання, пов'язаного з ядерною та фізичною ядерною безпекою, на різні об'єкти в Україні, а також відбулася місія до Харкова для оцінки систем фізичної ядерної безпеки на установках "Джерела нейтронів" та "РАДОН". На листопад-грудень заплановано чотири місії на інші чотири атомні електростанції України", - заявив Гроссі.
Йдеться про Рівненську, Хмельницьку, Южноукраїнську АЕС і недіючу Чорнобильську.
- У МАГАТЕ вже анонсували майбутній візит інспекторів на чотири АЕС в Україні, але строків не називали.
- Наприкінці серпня місія МАГАТЕ проінспектувала Запорізьку АЕС, яка перебуває під окупацією.
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