Гроссі заявив, що розчарований низьким прогресом у створенні охоронної зони навколо Запорізької АЕС

Про це повідомляє CNN.

"Для мене створення охоронної зони навколо атомної електростанції є само собою зрозумілим. Як можна обстрілювати атомну електростанцію, заради Бога?" – сказав Гроссі на заході, організованому Фондом Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні в п'ятницю. І додав, що він "дуже розчарований".

15 вересня в МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС.

26 вересня МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС.

14 жовтня Гроссі заявляв, що МАГАТЕ наближається до створення захисної зони для Запорізької атомної електростанції

Тим часом російські окупанти тиснуть фізично та морально на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом.

В Енергоатомі у відповідь на заяву Гроссі про створення зону безпеки навколо Запорізької АЕС зазначили, що це можливо лише після деокупації

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