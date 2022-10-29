Гроссі заявив, що розчарований низьким прогресом у створенні охоронної зони навколо Запорізької АЕС
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що просування в питанні створення охоронної зони довкола Запорізької АЕС є дуже повільним
Про це повідомляє CNN.
"Для мене створення охоронної зони навколо атомної електростанції є само собою зрозумілим. Як можна обстрілювати атомну електростанцію, заради Бога?" – сказав Гроссі на заході, організованому Фондом Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні в п'ятницю. І додав, що він "дуже розчарований".
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15 вересня в МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС.
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26 вересня МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС.
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14 жовтня Гроссі заявляв, що МАГАТЕ наближається до створення захисної зони для Запорізької атомної електростанції
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Тим часом російські окупанти тиснуть фізично та морально на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом.
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В Енергоатомі у відповідь на заяву Гроссі про створення зону безпеки навколо Запорізької АЕС зазначили, що це можливо лише після деокупації
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