Про це пише у твіттері генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

"Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС - ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту", - написав Гроссі.