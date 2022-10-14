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Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС, - голова МАГАТЕ Гроссі

14 жовтня, 2022 п'ятниця
12:19
Світ Рафаель Гроссі

Генеральний директор МАГАТЕ прибув до Польщі після візиту до Києва та Москви. Гроссі заявив, що агенство наближається до створення захисної зони для Запорізької атомної електростанції

Про це пише у твіттері генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

"Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС - ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту", - написав Гроссі.

  • Російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.
  • Проте згодом Мурашова звільнили з російського полону.  
  • Своєю чергою колишній керівник Держінспекції ядерного регулювання заявив, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти замінували перший та другий атомні енергоблоки. 
  • 4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про визнання нікчемними актів РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність нашої країни.
  • 5 жовтня президент країни-агресора Володимир Путін видав указ про передачу Запорізької АЕС під контроль Росії. 
  • 6 жовтня голова МАГАТЕ зустрівся із президентом Зеленським та наголосив, що агентство вважає тимчасово окуповану армією РФ Запорізьку атомну електростанцію - українською.
  • 12 жовтня гендиректор МАГАТЕ Гроссі відвідав Київ після переговорів з російським президентом Путіним у Санкт-Петербурзі.  

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Економіка
війна з Росією
окуповані території
окупанти
ядерна безпека
Запорізька область
Запорізька АЕС
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