Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС, - голова МАГАТЕ Гроссі
Генеральний директор МАГАТЕ прибув до Польщі після візиту до Києва та Москви. Гроссі заявив, що агенство наближається до створення захисної зони для Запорізької атомної електростанції
Про це пише у твіттері генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.
"Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС - ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту", - написав Гроссі.
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