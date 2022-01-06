Група українців не змогла вилетіти з Алмати через припинення роботи аеропорту

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Укрінформу".



За його словами, очільник МЗС Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитися на захисті інтересів українських громадян у Казахстані.



Речник МЗС зазначив, що ситуація ускладнюється введенням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв’язку та Інтернету. Частково обмежено рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси.



"Вчора ввечері група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через призупинення роботи аеропорту. Дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі. Нині посольство з‘ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв‘язок із пасажирами. За інформацією МЗС, аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі. Сьогодні планується рейс до Києва", - сказав Ніколенко.



Він закликав українців, що перебувають у Казахстані, уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, виявляти підвищену пильність і обережність, а також зареєструватися в електронній системі "ДРУГ", щоб дипломати могли вчасно надати допомогу.



"Хочу всіх заспокоїти: Українська держава своїх громадян не залишить напризволяще. Подальші кроки МЗС та інших відомств задля захисту інтересів українців у Казахстані коригуватимуться залежно від розвитку безпекової ситуації", - сказав речник МЗС.



Він додав, що посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи. У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися по допомогу за номером телефону: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту: emb_kz@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

5 січня найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок.

На всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.

Учасники протестів захопили аеропорт Алмати, його роботу призупинено.

6 січня міжнародні авіакомпанії почали скасовувати рейси до Алмати на тлі протестів.