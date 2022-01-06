Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Група українців не змогла вилетіти з Алмати через припинення роботи аеропорту

Група українців не змогла вилетіти з Алмати через припинення роботи аеропорту

6 січня, 2022 четвер
11:21
Суспільство

У середу ввечері, 5 січня, група громадян України не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ, тому що аеропорт тимчасово припинив роботу

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Укрінформу".

За його словами, очільник МЗС Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитися на захисті інтересів українських громадян у Казахстані.

Речник МЗС зазначив, що ситуація ускладнюється введенням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв’язку та Інтернету. Частково обмежено рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси.

"Вчора ввечері група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через призупинення роботи аеропорту. Дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі. Нині посольство з‘ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв‘язок із пасажирами. За інформацією МЗС, аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі. Сьогодні планується рейс до Києва", - сказав Ніколенко.

Він закликав українців, що перебувають у Казахстані, уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, виявляти підвищену пильність і обережність, а також зареєструватися в електронній системі "ДРУГ", щоб дипломати могли вчасно надати допомогу.

"Хочу всіх заспокоїти: Українська держава своїх громадян не залишить напризволяще. Подальші кроки МЗС та інших відомств задля захисту інтересів українців у Казахстані коригуватимуться залежно від розвитку безпекової ситуації", - сказав речник МЗС.

Він додав, що посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи. У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися по допомогу за номером телефону: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту: emb_kz@mfa.gov.ua.

  • Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. 
  • 5 січня найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок.
  • На всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
  • Учасники протестів захопили аеропорт Алмати, його роботу призупинено.
  • 6 січня міжнародні авіакомпанії почали скасовувати рейси до Алмати на тлі протестів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Новини
Казахстан
аеропорт
МЗС
українці
евакуація
виліт
Кулеба
Читайте також:
Степан Бандера
4 січня, 2022 вiвторок
В'ятрович заявив, що юридично неможливо знову дати Бандері Героя України
5 січня, 2022 середа
США обговорить із Росією питання вторгнення до сусідніх держав і хімзброї
Порошенко
5 січня, 2022 середа
Учасники дисидентського руху та екснардепи закликали скасувати справи проти Порошенка
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.37
    Купівля 27.37
    Продаж 27.63
  • EUR
    Купівля 30.78
    Продаж 31.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
6 січня
16:28
Артікс Пабрікс
Україна отримає від Латвії зброю та військову техніку
16:12
ООН
Протести у Казахстані: в ООН закликали до стриманості
15:43
Руслан Стефанчук
Стефанчук вдруге захворів на коронавірус
15:37
вифлиємська зірка
Зірка, яка не зовсім зірка. Таємниця Вифлеємської зорі
15:31
Телеканал "НАШ"
До ОАСК надійшов ще один позов від телеканалу "НАШ" до Нацради
15:12
Міріам Уро-Ніле
Баскетболістка збірної України Уро-Ніле стала найкращою у матчі чемпіонату Швейцарії
15:06
Ігор Головань
Абсолютне беззаконня: адвокат Порошенка про рішення Печерського суду
14:56
Укрзалізниця
Укразалізниця запускає "різдвяний потяг" на святкові вихідні
14:52
Порошенко
Суд наклав арешт на усе майно та активи Порошенка
14:38
"Сподіваюся, Італія не видасть його Росії": мати українського режисера Лавренчука про затримання сина
14:27
Без участі України: у Москві проходить зустріч політрадників "нормандської четвірки"
14:09
Автогаз
Казахстан увів держрегулювання цін на автогаз на тлі протестів
13:55
Володимир Зеленський
Журналіст Бутусов: Зеленський був у Буковелі разом з Єрмаком та Демченком
13:43
"Чекаємо на введення російських сил": екснардеп "Слуги народу" Шевченко прибув у Казахстан
13:28
Коляда
Що б то заколядувати: топ-5 українських колядок
13:26
У Києві та ще 11 областях України за добу не зробили жодного щеплення, - МОЗ
Україна вводить бустерну вакцинацію від COVID-19 для всіх повнолітніх
13:15
медичний канабіс
Рада може легалізувати медичний канабіс вже цього року, - Радуцький
13:08
Адвокат Головань: суддя Печерського суду у турборежимі рухається до заздалегідь спланованого рішення про незаконний арешт майна Порошенка
13:04
Протести у Казахстані: ще чотири країни підтвердили участь у місії ОДКБ
13:04
свято
12 і трохи більше пісних страв на Святвечір. Оригінальна випічка, рецепти традиційні та нові - один за одного кращі!
12:43
стус
84 роки тому народився Василь Стус: 10 мудростей видатного поета
12:37
Намагався підпалити храм УПЦ на Запоріжжі: агента терористів "ДНР" засуджено до семи років позбавлення волі
12:14
У Алмати протестувальники здійснили погром п'яти телеканалів
11:39
Токаєв
Президент Казахстану розпорядився створити слідчу групу для покарання учасників протестів
11:33
томос
Річниця ПЦУ: три роки тому Україна отримала Томос
11:10
Коронавірус Омікрон
В Індії зафіксували першу смерть від COVID-штаму "Омікрон"
10:59
зима_чашка з чаєм
Найтепліше 5 січня за понад 140 років: у Києві зафіксували новий температурний рекорд
10:53
Ігор Головань
Поводяться як злодії: адвокат Порошенка повідомив, що у Печерському суді з порушенням закону таємно хочуть розглянути клопотання про арешт майна
10:44
карантин
У Франції посилюють карантин
10:30
МОЗ Казахстану: внаслідок протестів у країні постраждали понад тисячу людей
10:15
Російські військові почали виконувати "поставлені завдання" у Казахстані, - ОДКБ
10:12
закарпаття затоплені дороги
Через повінь на Закарпатті підтоплено дороги. Перелік
10:09
Петро Порошенко
"17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва", – Порошенко
10:00
Ігор Клименко
Клименко: Кабмін погодив підвищення зарплат поліцейським з січня
09:52
літак
Авіакомпанії скасовують рейси до Алмати на тлі протестів
09:42
КНДР заявила, що випробувала гіперзвукову ракету
09:37
ДТП на Тернопільщині
На Тернопільщині перекинувся бензовоз, перекрили міжнародну трасу
09:31
Вакцинація
Італія запровадила обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для людей віком від 50 років
09:16
кутя-тернопільська
Християни східного обряду сьогодні святкують Святвечір
09:03
Коронавірус в Україні
Протягом доби в Україні зафіксували 6 632 нових випадків COVID-19, померло 187 людей
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV