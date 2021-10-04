Грузія призначила нового посла в Україні: він має прояснити ситуацію з Саакашвілі
Новий посол Грузії в Україні 4 жовтня вручить копії вірчих грамот у МЗС України і надасть роз'яснення щодо затримання третього президента Грузії та громадянина України Михеїла Саакашвілі
Про це заявив міністр закордонних справ країни Давид Залкаліані, повідомляє ЄП.
"Сьогодні наш новий посол в Україні вручить копії вірчих грамот у МЗС України і, за необхідності, надасть додаткову інформацію у справі Саакашвілі", - повідомив він.
Залкаліані заявив, що людина видається державі тільки в тому випадку, якщо вона скоїла злочин на території цієї країни.
"Що стосується наших відносин з українцями, то тут дуже хороші, плідні контакти. На рівні прем'єр-міністра, міністра закордонних справ у нас теж була комунікація з цього питання. Як відомо, кілька днів тому в посольство звернулося Міністерство закордонних справ України. Співробітник посольства відвідав МЗС України. Він надав нашим українським партнерам вичерпну інформацію", - додав Залкаліані.
З 1 жовтня новим послом Грузії призначений Георгій Закарашвілі, який останнім часом був директором політичного департаменту МЗС Грузії.
У 2016-2019 роках він був надзвичайним і повноважним посланником секції інтересів Грузії при посольстві Швейцарії в РФ.
У 2012-2016 роках Закарашвілі уже був надзвичайним і повноважним послом Грузії в Україні.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.
- Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії в Києві через затримання колишнього президента Грузії Саакашвілі в Тбілісі.
- 2 жовтня стало відомо, що Михеїл Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- Крім цього, 2 жовтня Михеїл Саакашвілі оприлюднив листа із в'язниці та закликав грузинів взяти участь у парламентських виборах.
- 2 жовтня за підозрою в приховуванні злочину співробітники Міністерства внутрішніх справ Грузії затримали власника квартири в Тбілісі, де переховувався Міхеїл Саакашвілі
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.45
Купівля 26.45Продаж 26.67
-
EUR
Купівля 30.62Продаж 31.02
- Актуальне
- Важливе