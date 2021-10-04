Грузія призначила нового посла в Україні: він має прояснити ситуацію з Саакашвілі

Про це заявив міністр закордонних справ країни Давид Залкаліані, повідомляє ЄП.

"Сьогодні наш новий посол в Україні вручить копії вірчих грамот у МЗС України і, за необхідності, надасть додаткову інформацію у справі Саакашвілі", - повідомив він.

Залкаліані заявив, що людина видається державі тільки в тому випадку, якщо вона скоїла злочин на території цієї країни.

"Що стосується наших відносин з українцями, то тут дуже хороші, плідні контакти. На рівні прем'єр-міністра, міністра закордонних справ у нас теж була комунікація з цього питання. Як відомо, кілька днів тому в посольство звернулося Міністерство закордонних справ України. Співробітник посольства відвідав МЗС України. Він надав нашим українським партнерам вичерпну інформацію", - додав Залкаліані.

З 1 жовтня новим послом Грузії призначений Георгій Закарашвілі, який останнім часом був директором політичного департаменту МЗС Грузії.

У 2016-2019 роках він був надзвичайним і повноважним посланником секції інтересів Грузії при посольстві Швейцарії в РФ.

У 2012-2016 роках Закарашвілі уже був надзвичайним і повноважним послом Грузії в Україні.