Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів на брифінгу у Медіацентрі Україна.

"Україна готова піти на це. Попри те, що більшість російського суспільства зазомбоване пропагандою і підтримує геноцид українців, є громадяни, які не побоялися виступити проти цієї кривавої війни, які виступили з підтримкою України й українців у нашій боротьбі за незалежність. Вони за це отримали реальні "драконівські" вироки та сидять у в’язницях. Оскільки ми європейська демократична країна, то нашим обов’язком є також допомогти цим людям і нагадати усьому світові про те що, власне, окрім геноциду українського народу, мова йде й про терор всередині самої Росії - і, звичайно, таких людей ми готові повертати", - розповів представник ГУР.

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Юсов наголосив, що пріоритет залишається за звільненням українських військових, тому військовополонених на російських політв'язнів ніхто міняти не буде.

"А умовних медведчуків різного штибу і громадян Російської Федерації, які утримаються у нас в тюрмах, кількість яких чимала - так, ми можемо обміняти. Є й інші інструменти правової допомоги й захисту для тих людей, які мали в собі сили виступити із засудженням геноцидної війни сучасної Росії проти українців, вийшли з антивоєнною позицією на території сучасної РФ і, власне, отримали репресії й драконівські вироки", - додав Юсов.

Також Україна готова відправляти російських полонених до Росії, забираючи наших захисників, але РФ переважно гальмує процеси обмінів і не хвилюється про долю більшості своїх полонених.