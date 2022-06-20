HIMARS нам потрібно у 10 разів більше від обіцяних чотирьох, - нардепка Устінова

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



"Скажу вам так, що HIMARS нам потрібно не подвоювати, а мати у 10 разів більше. Чотири HIMARS, що нам зараз пообіцяли на тисячу кілометрів фронту, це поки що замало. Крім того, нам потрібні ракети до них, які мають дальність дії не 70 км, а у три рази більше. Тільки таким чином ми зможемо вибити рашистів з наших територій" – наголосила нардепка.



Олександра Устінова зазначила, що США щодо HIMARS зайняли, на жаль, позицію надання цих РСЗВ невеликими частинами.



"Саме тому минулого тижня у нас було багато зустрічей, починаючи на найвищому рівні від Ненсі Пелосі, спікеркою Палати представників США, і закінчуючи державним департаментом США, яких ми намагалися переконати, що нам потрібно зараз надати набагато більше зброї. Хочу сподіватися, що нас почули" – висловила свої сподівання народна депутатка.



Устінова нагадала, що три місяці тому у західних партнерів українські представники просили гаубиці Howitzer, які зараз приїжджають в Україну, але тоді казали, що, навіть, не мрійте, бо ця зброя призведе до ескалації й Путін натисне червону кнопку, після чого почнеться третя світова війна.



"Зараз всі зрозуміли, що Путін може сидіти, як переляканий гном у своєму Кремлі, і тільки всіх лякати. Як лякав Фінляндію, якщо вона скаже щось про НАТО, також лякав США, якщо вони нададуть Україні серйозну зброю. Як бачите, нічого не сталося, нам дали гаубиці, а Путін і далі сидить у своєму Кремлі. Так само Фінляндія чітко заявила про вступ до НАТО і нічого не відбулося. Я так розумію, що наші західні партнери починають все більше розуміти, що це переляканий карлик з комплексом Наполеона, який може тільки лякати. Відповідно, нашим партнерам потрібно більше підтримувати Україну, яка, на жаль, ціною власного життя стала захисником всього цивілізованого світу" – підкреслила нардепка.

1 червня Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню HIMARS. 16 червня The Washington Post повідомив, що американські системи HIMARS можуть прибути на фронт вже наступного тижня.

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван заявив, що кількість систем залпового вогню HIMARS, які США надають Україні, залежить від того, скільки таких систем ЗСУ здатні ефективно застосувати в бою.

Україна отримала від США військової допомоги на понад 6,3 млрд доларів, близько 5,6 мільярда доларів виділили після початку вторгнення Росії. Міністерство оборони США оприлюднило список переданої військової допомоги