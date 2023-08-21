Hubble показав галактичну блискучу хмару у сузір’ї Ерідана

Про це інформує обсерваторія ESA.

Галактика ESO 300-16, яка схожа на хмару, утворена з безлічі дрібних зірок, що згруповані разом, і оточена розсіяним світлом. У середині є яскрава бульбашка з блакитного газу. Галактика має у своєму оточенні переважно слабкі й маленькі об’єкти, але над нею і ліворуч від неї видно яскраві зірки, а також декілька галактик поруч.

Знімок зроблений за допомогою Advanced Camera for Surveys. Галактика розташована на 28,7 мільйона світлових років від Землі у сузір’ї Ерідан.

Фото: ESA/Hubble & NASA

Спостереження належить до серії, яка має на меті дослідити наших галактичних сусідів, близько 75% відомих галактик, які, за припущенням, знаходяться в радіусі 10 мегапарсеків від Землі, були досить добре вивчені Хабблом, щоб виявити їх найяскравіші зірки й визначити їх віддалення.