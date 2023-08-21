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Hubble показав галактичну блискучу хмару у сузір’ї Ерідана

21 серпня, 2023 понедiлок
13:10
Технології Hubble

На знімку космічного Телескопа Hubble видно галактику ESO 300-16, яка розташована на 28,7 мільйона світлових років від Землі у сузір’ї Ерідан

Про це інформує обсерваторія ESA.

Галактика ESO 300-16, яка схожа на хмару, утворена з безлічі дрібних зірок, що згруповані разом, і оточена розсіяним світлом. У середині є яскрава бульбашка з блакитного газу. Галактика має у своєму оточенні переважно слабкі й маленькі об’єкти, але над нею і ліворуч від неї видно яскраві зірки, а також декілька галактик поруч.

Знімок зроблений за допомогою Advanced Camera for Surveys. Галактика розташована на 28,7 мільйона світлових років від Землі у сузір’ї Ерідан. 

На фото: галактика

Фото: ESA/Hubble & NASA

Спостереження належить до серії, яка має на меті дослідити наших галактичних сусідів, близько 75% відомих галактик, які, за припущенням, знаходяться в радіусі 10 мегапарсеків від Землі, були досить добре вивчені Хабблом, щоб виявити їх найяскравіші зірки й визначити їх віддалення.

  • 4 липня Hubble зробив зображення спіральної галактики у сузір'ї Пегаса, яка розташована на відстані близько 184 мільйонів світлових років від Землі.
  • Телескоп зафіксував незвичайне скупчення галактик, яке схоже на космічного монстра, під назвою eMACS J1353.7+4329.
  • 24 липня Hubble показав спокійну спіральну галактику UGC 12295, яка 2015 року стала місцем потужного вибуху.
  • На початку серпня телескоп Hubble від NASA/ESA показав зображення лінзоподібної галактики NGC 6684, яка має примарний вигляд і без спіральних рукавів або смуг темного пилу. 

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