Про це Маск написав у twitter.

"Країни повинні збільшити виробництво атомної енергії! Це божевілля з точки зору національної безпеки та шкідливо для навколишнього середовища закривати їх", - написав Маск.

У відповіді на твіт мільярдера відомий журналіст Скотт Морфілд назвав атомну енергію чистою та ефективною та висловив думку, що вона могла б повністю замінити викопне паливо. Він додав, що так звані захисники довкілля виступають не за чисту енергію, а проти людства.

"Деякі з них, на жаль, справді проти людства", - відповів Маск.

2 червня депутат парламенту Великої Британії, член палати представників Роджер Гейл закликав Європу розвивати атомну енергетику заради незалежності від нафти та газу з РФ.

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