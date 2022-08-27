Ілон Маск назвав божевіллям заклики відмовитися від атомної енергії
Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що відмова від атомної енергії ставить під загрозу національну безпеку країн, які йдуть на такий крок
Про це Маск написав у twitter.
"Країни повинні збільшити виробництво атомної енергії! Це божевілля з точки зору національної безпеки та шкідливо для навколишнього середовища закривати їх", - написав Маск.
У відповіді на твіт мільярдера відомий журналіст Скотт Морфілд назвав атомну енергію чистою та ефективною та висловив думку, що вона могла б повністю замінити викопне паливо. Він додав, що так звані захисники довкілля виступають не за чисту енергію, а проти людства.
"Деякі з них, на жаль, справді проти людства", - відповів Маск.
- 2 червня депутат парламенту Великої Британії, член палати представників Роджер Гейл закликав Європу розвивати атомну енергетику заради незалежності від нафти та газу з РФ.
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