Про це інформує Reuters.

У електроному листі до керівників гендиректор Ілон Маск повідомив, що має "супер погане передчуття" щодо економіки, і тому збирається скоротити близько 10% робочих місць у компанії Tesla.

Повідомлення, надіслане в четвер під назвою "призупинити найму в усьому світі", з’явилося через два дні після того, як Маск закликав співробітників повернутися на робочі місця або звільнятися.

Акції Tesla впали майже на 5% під час попередньої торгівлі в США в п'ятницю, а її акції, що котируються у Франкфурті, впали на 3,6% після звіту Reuters. Ф'ючерси на американський Nasdaq стали негативними і торгувалися на 1% нижче.

Останніми тижнями Ілон Маск попереджав про ризики рецесії, але його електронний лист із наказом про призупинення найму та скорочення персоналу був найбільш прямим і гучним повідомленням.

Поки що попит на автомобілі Tesla та інші електромобілі (EV) залишався високим, і багато традиційних індикаторів спаду, включно зі збільшенням запасів дилерів у Сполучених Штатах, не зʼявлялися.

"Завжди краще запроваджувати заходи жорсткої економії в хороші часи, ніж у погані. Я вважаю ці заяви попередженням і запобіжним заходом", – сказав аналітик NordLB з Ганновера Франк Швоуп.

Він також зазначив, що багато автовиробників досягли рекордних прибутків у 2021 році, але економічна ситуація зараз більш невизначена.

Нагадаємо, що нещодавно Маск закликав своїх працівників повернутись до роботи в офісі

А 25 квітня було оголошено, що Ілон Маск купує Twitter за $44 млрд.

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