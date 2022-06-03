Ілон Маск вимагає у своїх працівників повернутись до роботи в офісі

Про це повідомляє Bloomberg.

Маск розіслав усім своїм працівникам електронний лист, де вимагає повернутися з віддаленої роботи до офісів.

“До того ж ваше робоче місце має бути розташоване там, де перебувають ваші реальні колеги, а не в якомусь віддаленому псевдоофісі. Якщо ви не з’явитеся, ми вважатимемо, що ви подали на звільнення”, — йдеться у листі.

У листі Ілон Маск наголосив, що кожен працівник Tesla зобов’язаний проводити в офісі щонайменше 40 годин на тиждень.

25 квітня було оголошено, що Ілон Маск купує Twitter за $44 млрд.

14 травня Маск вирішив призупинити угоду з купівлі соціальної мережі через перевірку кількості фейкових акаунтів.

Юристи компанії Twitter звинуватили мільярдера у порушенні угоди про купівлю соціальної мережі.

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