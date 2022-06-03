Ілон Маск вимагає у своїх працівників повернутись до роботи в офісі
Американський мільярдер, виконавчий директор компанії Tesla, Ілон Маск закликав працівників повернутись до роботи в офісі
Про це повідомляє Bloomberg.
Маск розіслав усім своїм працівникам електронний лист, де вимагає повернутися з віддаленої роботи до офісів.
“До того ж ваше робоче місце має бути розташоване там, де перебувають ваші реальні колеги, а не в якомусь віддаленому псевдоофісі. Якщо ви не з’явитеся, ми вважатимемо, що ви подали на звільнення”, — йдеться у листі.
У листі Ілон Маск наголосив, що кожен працівник Tesla зобов’язаний проводити в офісі щонайменше 40 годин на тиждень.
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