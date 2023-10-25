"Ілюзія безпеки": на Netflix вийшов трейлер психологічного трилера з Джулією Робертс у головній ролі
Стрімінговий сервіс Netflix оприлюднив трейлер психологічного трилера "Ілюзія безпеки" з Джулією Робертс у головній ролі: це екранізація однойменного роману американського письменника Румаана Алама
Офіційний трейлер було опубліковано на YouTube-каналі Netflix Ukraine.
Окрім Джулії Робертс у фільмі знялися Магершал Алі, Ітан Гоук, Кевін Бейкон, Чарлі Еванс і не тільки. Режисером та сценаристом фільму виступив Сем Есмейл.
"Сімейний відпочинок у розкішному орендованому будинку набуває зловісного характеру, коли всі пристрої вимикаються через кібератаку, а у двері стукають незнайомці", - йдеться в описі.
Стрічку тривалістю 2 год 20 хв можна буде переглянути на стрімінговій платформі з 8 грудня.
- 10 жовтня Netflix повідомив дату виходу фінального сезону серіалу "Корона", який розповідає про життя королеви Єлизавети II та королівської родини.
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