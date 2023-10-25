"Ілюзія безпеки": на Netflix вийшов трейлер психологічного трилера з Джулією Робертс у головній ролі

Офіційний трейлер було опубліковано на YouTube-каналі Netflix Ukraine.

Окрім Джулії Робертс у фільмі знялися Магершал Алі, Ітан Гоук, Кевін Бейкон, Чарлі Еванс і не тільки. Режисером та сценаристом фільму виступив Сем Есмейл.

"Сімейний відпочинок у розкішному орендованому будинку набуває зловісного характеру, коли всі пристрої вимикаються через кібератаку, а у двері стукають незнайомці", - йдеться в описі.

Стрічку тривалістю 2 год 20 хв можна буде переглянути на стрімінговій платформі з 8 грудня.