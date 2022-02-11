"Інакше будуть кадрові рішення": Зеленський доручив головам низки ОДА за два тижні доукомплектувати Сили тероборони

Про це президент сказав під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові, передає Еспресо.TV.

"Я хотів би звернутися до голів обласних державних адміністрацій, а також до голови Київської міської державної адміністрації для того, щоб ви за два тижні все зробили, без імпровізацій. Консультуйтеся з нашими військовими згідно із законодавством про Національний спротив", - наголосив Зеленський.

Звернення стосувалося голів обласних державних адміністрацій Одеси, Маріуполя, Києва та Рівного, а також голови міської адміністрації Києва.

"У нас немає часу щось шукати, вирішувати, займатися політикою… У іншому випадку будуть кадрові рішення", - наголосив Зеленський.

Також президент додав, що з усіма представниками місцевої влади повинен співпрацювати міністр культури Олександр Ткаченко, зокрема у питаннях аспектів інформаційної складової територіальної оборони.

"Для нас дуже важливо, щоб інформаційна політика була однаковою, щоб люди точно розуміли: якщо буде, що станеться, у якому стані зараз підготовка тієї чи іншої області. Щоб також із цього приводу не було ніяких імпровізацій. Тому, якщо можна, підготуйте цей план та з'єднайтесь із керівниками місцевої влади", - зауважив Зеленський.



Нагадаємо, з 1 січня 2022 року увели в дію закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ. Сили ТрО очолив бригадний генерал Юрій Галушкін.

10 січня Галушкін повідомив, що найближчим часом будуть укомплектовані чотири регіональні управління та 25 бригад Сил тероборони. Також він заявив, що розгортанням Сил ТрО можна не допустити нового вторгнення РФ.

27 січня Рада дозволила теробороні застосовувати стрілецьку зброю.

З 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил ТрО, яка відповідатиме на запитання українців. Також штаб Сил ТрО планує щотижня проводити вишколи на добровільній основі.



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