Про це повідомляє The Hindu.

За інформацією джерел видання, Україна попросила Індію стати однією з країн-гарантів безпеки.

Також Київ попросив надати допомогу у відновленні країни після повномасштабного російського вторгнення.

"Ми розраховуємо, що Індія візьме активну участь у повоєнному відновленні. Крім того, ми очікуємо більше гуманітарної допомоги, ліків та деякої технічної та фінансової допомоги",— сказало джерело видання в українських дипломатичних колах.

Зазначається, що загалом Індія вже відправила до України 230 тонн гуманітарних вантажів. Крім цього, індійські фармацевтичні компанії, офіси яких розташовано у Східній Європі, виділили на допомогу Києву приблизно $7-8 млн.

6 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що радники лідерів вже 7 країн готові обговорювати свою участь в гарантіях безпеки для України.

1 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна звернулася до Китаю з проханням стати гарантом безпеки.

30 травня президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що держава готова стати гарантом безпеки України.

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