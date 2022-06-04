Індія отримала від України пропозицію стати одним з гарантів безпеки, - ЗМІ
Україна запропонувала Індії стати одним гарантів безпеки та допомогти з відновленням країни
Про це повідомляє The Hindu.
За інформацією джерел видання, Україна попросила Індію стати однією з країн-гарантів безпеки.
Також Київ попросив надати допомогу у відновленні країни після повномасштабного російського вторгнення.
"Ми розраховуємо, що Індія візьме активну участь у повоєнному відновленні. Крім того, ми очікуємо більше гуманітарної допомоги, ліків та деякої технічної та фінансової допомоги",— сказало джерело видання в українських дипломатичних колах.
Зазначається, що загалом Індія вже відправила до України 230 тонн гуманітарних вантажів. Крім цього, індійські фармацевтичні компанії, офіси яких розташовано у Східній Європі, виділили на допомогу Києву приблизно $7-8 млн.
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