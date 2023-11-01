Індія скоротила поставки російської нафти через ремонтні роботи на одному з НПЗ

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що поставки з Росії її найбільшому покупцю морської нафти Індії впали в середньому до 1,58 мільйона барелів на день минулого місяця, що на 11% менше, ніж у вересні.

Також індійська компанія Reliance Industries купила найменше нафти з вересня 2022 року через планове технічне обслуговування на кількох установках свого заводу в Джамнагарі

Bloomberg наголошує, що Індія, поряд з Китаєм, була ключовим покупцем російської нафти, купівлі якої багато розвинених країн уникають через війну РФ проти України. Індія ж прагнула отримати вигоду від знижених цін.

За словами провідного аналітика сирої нафти Kpler Віктора Катони, мпорт з РФ у листопаді має зрости до 1,8 млн барелів на день. Крім того, 10 російських танкерів, що перевозять 11 млн барелів, заплановано розвантажити лише протягом перших трьох днів цього місяця.