Індія скоротила поставки російської нафти через ремонтні роботи на одному з НПЗ
Протягом жовтня імпорт російської нафти в Індію знизився приблизно на 11% через ремонтні роботи на великому нафтопереробному заводі у Джамнагарі
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що поставки з Росії її найбільшому покупцю морської нафти Індії впали в середньому до 1,58 мільйона барелів на день минулого місяця, що на 11% менше, ніж у вересні.
Також індійська компанія Reliance Industries купила найменше нафти з вересня 2022 року через планове технічне обслуговування на кількох установках свого заводу в Джамнагарі
Bloomberg наголошує, що Індія, поряд з Китаєм, була ключовим покупцем російської нафти, купівлі якої багато розвинених країн уникають через війну РФ проти України. Індія ж прагнула отримати вигоду від знижених цін.
За словами провідного аналітика сирої нафти Kpler Віктора Катони, мпорт з РФ у листопаді має зрости до 1,8 млн барелів на день. Крім того, 10 російських танкерів, що перевозять 11 млн барелів, заплановано розвантажити лише протягом перших трьох днів цього місяця.
- У вересні Федеральне статистичне відомство заявило, що Німеччина не припиняє імпортувати велику кількість російської нафти через обхідний шлях - Індію.
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